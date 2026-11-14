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FUTEBOL Alan Ruschel, sobrevivente da tragédia da Chapecoense, pendura chuteiras com acesso do Juventude O lateral de 37 anos é um dos seis sobreviventes do acidente aéreo ocorrido em 28 de novembro de 2016

Dez anos após sobreviver à tragédia aérea da Chapecoense, o lateral Alan Ruschel se aposentou do futebol neste sábado (14), com uma vitória de seu time, o Juventude, que garantiu o acesso à Primeira Divisão.

Ruschel, de 37 anos, é um dos seis sobreviventes do acidente aéreo ocorrido em 28 de novembro de 2016, na Colômbia, queresultou em 71 mortes. A aeronave transportava a equipe — que era a grande revelação do futebol brasileiro na época — para a final da Copa Sul-Americana.

Ele é o único jogador que retornou à atividade profissional após sobreviver ao acidente.

"Esta torcida merece por tudo o que fez por mim. Sempre me apoiou, sempre me abraçou", comemorou ele após a vitória do Juventude, jogando em casa, por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, pela 38ª rodada da Serie B do Brasileirão.

"Deus me deu uma segunda oportunidade", disse ele esta semana, em um vídeo no qual anunciou sua aposentadoria, exibindo as cicatrizes deixadas pelo acidente.

A vitória leva a equipe gaúcha de volta à elite do futebol brasileiro, após o rebaixamento sofrido em 2025.

Ruschel entrou no estádio carregado nos ombros por torcedores, sob uma grande ovação da torcida alviverde.

O lateral-esquerdo disputou os últimos 15 minutos da partida, atuando como capitão.

Após o apito final, ele comemorou no gramado ao lado de seus dois filhos: "Mais para frente vão entender o que é que o pai passou e o que é que o pai repressenta aqui no clube também".

Uma lesão no joelho o manteve afastado dos gramados por seis meses neste ano, período em que disputou apenas três partidas pelo 'Juve', clube onde foi revelado.

Após a tragédia da Chapecoense, Ruschel chegou a disputar mais partidas do que havia jogado antes do acidente, passando por clubes como a própria Chapecoense, Goiás, América-MG e Juventude.

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