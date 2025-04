Conheça Alana Clarsine, pernambucana de 11 anos considerada promessa na natação

A- A+

Pernambuco é um estado que costuma revelar nomes importantes para a natação brasileira feminina. Carol Santiago, Etiene Medeiros e Joanna Maranhão são algumas das principais atletas que conseguiram grandes resultados na modalidade.

Agora, em 2025, o estado pode estar vendo surgir uma nova promessa das piscinas: a recifense Alana Clarsine, uma jovem nadadora do Sport, de apenas 11 anos, que já está obtendo grandes conquistas no esporte.

Competindo nos estilos de nado costas e borboleta, Alana iniciou sua trajetória no esporte em 2023, incentivada pelo pai. No começo, a vontade era apenas aprender a nadar, mas, com o tempo, a jovem começou a tomar gosto pela modalidade.

“Eu comecei a fazer natação porque meu pai queria me ensinar a nadar, mas depois de um tempo eu comecei a gostar. Hoje, eu gosto muito dos treinos, dos meus resultados nas competições e de aperfeiçoar as minhas técnicas”, confessou Alana.

Alana se preparando para realizar salto. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Grandes resultados e dedicação

Essa boa relação de Alana com a natação vem rendendo frutos em termos competitivos. No ano passado, a atleta conquistou torneios no Recife e em Fortaleza, no Ceará, além de um terceiro lugar em uma competição em Salvador, na Bahia.

Neste ano, no mês de março, Alana voltou a conquistar grandes feitos no Torneio Nordestinho, realizado em Maceió, Alagoas. Durante a competição, a jovem foi campeã nos 50 metros borboleta e 50 metros costas, com direito a recorde na competição neste último, e foi segunda colocada nos 100 metros borboleta.

Alana Clarsine com suas medalhas. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Os resultados chamam atenção, porém não são os únicos atributos da atleta. Para o seu treinador no Sport, Douglas Lourenço, a dedicação de Alana é uma de suas maiores qualidades.

Dedicação essa que é aliada à rotina puxada de treinamento. A jovem treina nas piscinas do Sport de segunda a sábado, duas horas por dia.

“Alana sempre se mostrou uma atleta muito dedicada, querendo obter resultados bons e, graças a Deus, ela vem obtendo grandes resultados a cada ano e vem crescendo cada vez mais”, destacou Douglas.

Douglas Lourenço, técnico de Alana. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Seus pais, Wanclarckson Correia e Simone Moura, também ressaltaram a força de vontade e o esforço da jovem.

“Alana é uma nadadora que vem se destacando cada vez mais. O dia a dia dela é corrido, vai à aula pela manhã e à tarde tem treinos todos os dias. É uma menina muita esforçada”, afirmou Simone. “Alana é uma atleta muito dedicada, tenta fazer todas as técnicas e ensinamentos do professor. Além da natação, à noite, ela faz treino com personal e também exercita o físico. Ela é uma atleta de alta performance”, completou Wanclarckson.

Wanclarkson e Simone, pais de Alana. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Sonho e inspiração

Os resultados expressivos que Alana vem conquistando “nadam” lado a lado com o grande sonho que ela tem no esporte: disputar um campeonato mundial.

E para um grande sonho, nada mais justo que uma grande inspiração: César Cielo.

“Ele [César Cielo] foi campeão mundial e das Olimpíadas, nada muito bem e se tornou uma inspiração para mim”, comentou a jovem.

Para além da natação, Alana também revelou que pretende continuar se dedicando aos estudos. Ela espera ser cientista.

“Gosto muito de ciências e matemática, quando crescer eu quero ser cientista. Sou muito boa nos estudos também, sempre tiro nove ou dez nas notas”, afirmou.

Próximo compromisso e desafios

Alana agora segue em preparação para as próximas competições. A primeira será um torneio em Palmas, no Tocantins, que acontece de 29 a 31 de maio.

A atleta, no entanto, está enfrentando algumas dificuldades financeiras para poder confirmar sua participação no campeonato.

“Estamos tentando ao máximo para ela ir a esse campeonato para representar o clube e fazer o nome dela no cenário da natação, mas estamos com dificuldades em relação a custo, porque tem transporte, passagem aérea, hospedagem, alimentação, além das inscrições”, explicou Wanclarckson. “A gente está pedindo apoio de patrocinadores ou de pessoas físicas. Estamos pensando em fazer uma rifa também, tudo para ela conseguir participar desta competição”, concluiu.

À reportagem da Folha de Pernambuco, o coordenador de Departamento Aquático do Sport, Eurico da Fonte, explicou que por Alana ainda ser criança, a atleta compete em categorias amadoras, o que impediria do clube ajudar nesse custeio de competição

"Os custos dos atletas, nessas categorias, são os pais que bancam. Então, geralmente, os atletas ou os pais, quando se trata de uma competição longe, de um custo maior, vão atrás de patrocínio. O sport, como os demais clubes da região, cede o espaço e paga à comissão técnica - tem os treinadores que fazem todo esse esse acompanhamento. Em relação às competições, os próprios atletas é que bancam suas inscrições, porque são crianças e ainda é amador. Quando passa para um profissional é que o clube começa a investir", esclareceu.

No entanto, por meio de um comunicado do Departamento Aquático do clube, o clube solicitou apoio a patrocinadores que possam ajudar Alana.

"O Sport Club do Recife, através do Departamento Aquático, tem o prazer de apresentar a atleta Alana Clarsine de Oliveira Melo, registrada na Federação Aquática Pernambucana e na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos sob o nº 396361, categoria Petiz 1, integrante da Equipe de Natação do Sport Club do Recife.

Desde 2024, Alana tem se destacado na natação pernambucana, conquistando inúmeras medalhas em campeonatos estaduais e regionais, além de manter-se entre os primeiros lugares no Ranking brasileiro. Seus resultados expressivos têm abrilhantado o cenário esportivo local.

Diante dos altos custos anuais necessários para a preparação e participação em campeonatos, que incluem despesas com material, acompanhamento físico de alto rendimento, psicológico e nutricional, viagens, entre outros, e da dificuldade financeira para suprir essa demanda, solicitamos o apoio financeiro desta conceituada empresa para uma das promessas da natação rubro-negra e pernambucana.

Contamos com o apoio de sua empresa, que será fundamental para continuar incentivando o talento e dedicação de Alana Clarsine de Oliveira Melo. Sua contribuição é essencial para o desenvolvimento do esporte e para o sucesso de nossos atletas."

Para ajudar Alana, basta entrar em contato com Wanclarkson pelo telefone (81) 9 9586-8103 ou através do e-mail [email protected].

