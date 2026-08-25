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Futebol Alano celebra assistências contra o América-MG e elogia torcida do Sport Meia deu os passes que geraram os dois primeiros gols do Leão contra o Coelho, marcados por Claudinho e Clayson

A primeira vez que Juan Alano entrou como titular do Sport ficará guardada na memória dele. O meia foi o responsável por dar as assistências dos dois primeiros gols da equipe, marcados por Claudinho e Clayson, na vitória por 3x0 diante do América-MG, na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

“Foi bom conseguir essas duas assistências. Foi uma noite especial. Para o meia, dar assistência é como fazer um gol. Fico feliz pela partida individualmente e muito mais pelo três pontos conquistados”, afirmou o jogador, que também elogiou o empenho da torcida leonina.

“Já tinha jogado contra e sei que era difícil. Jogar a favor facilita. É importante quando a torcida está nos apoiando, nos ajudando, no momento de dificuldade”, apontou.

O Sport é o atual sexto colocado, com 38 pontos. Na próxima rodada, a equipe visita o Novorizontino, no Jorge Ismael de Biasi. Os paulistas estão na quarta posição, com 40.

“Temos um confronto direto, mais uma final dentro dos 14 jogos que temos pela frente. Vamos nos preparar para fazer uma boa partida e conquistar os três pontos lá”, declarou.

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