LeBron James: Alarme falso sobre anúncio de aposentadoria gera revolta nas redes: 'Brincalhão'

LeBron James criou grande expectativa entre os torcedores ao anunciar que comunicaria uma grande decisão na tarde desta terça-feira, dando a entender que poderia até definir sua aposentadoria do basquete após 22 temporadas atuando na NBA. Porém, tratou-se apenas de um anúncio feito para uma marca de conhaque.

Ontem, ele divulgou o que seria a "The Second Decision" ("A segunda decisão", em inglês). Em 2011, na "The Decision" original, ele anunciou ao vivo que se transferiria do Cleveland Cavaliers para o Miami Heat, em uma decisão que estremeceu a liga. Por isso, esperava-se algo desta magnitude.

Com esta ação de marketing, no entanto, o ala do Los Angeles Lakers está confirmado para atuar em sua 23º temporada na carreira — ele completará 41 anos em dezembro. As reações nas redes sociais foram de alívio e revolta entre os fãs, e também geraram memes. A página da NBA no Brasil chamou o jogador de "brincalhão".

