Alavés vence Real Madrid no Santiago Bernabéu e encerra série de 10 vitórias seguidas do rival
Merengues podem ver rival Barcelona abrir seis pontos na liderança
Depois de 10 vitórias seguidas, sendo as duas últimas de virada em casa, o Real Madrid sucumbiu neste sábado no Santiago Bernabéu. O Alavés encerrou a sequência do time de José Mourinho ao vencer por 2 a 1 pela 14ª rodada de LaLiga. O Real estaciona nos 33 pontos, na terceira posição, e pode ver o líder Barcelona, que enfrenta o La Coruña neste domingo, abrir 6 pontos de vantagem. O Alavés é apenas o oitavo do campeonato com 19.
Titular na virada contra o PSV, na qual marcou um gol, Vini Jr. foi novamente escalado para iniciar a partida e formou o trio ofensivo do Real com Brahim Diaz, que assinou recentemente a renovação até 2031, e Mbappé. Mourinho preencheu o meio-campo com Tchouameni, Arda Güler e Bellingham, deixando o português Bernardo Silva no banco.
Com essa formação ofensiva, o Real pressionou o Alavés, que formava uma linha defensiva com cinco jogadores. Os mandantes criaram algumas chances claras e incomodaram o goleiro Sivera, que fez defesas importantes para impedir o gol madrilenho.
Sólido na defesa, o Alavés chegou ao gol em um contra-ataque aproveitando falha de Huijsen, que tentou recuar para Courtois, mas o passe saiu curto. Toni Martínez aproveitou, driblou o goleiro belga e chutou de esquerda. Konaté, na cobertura, tentou, mas não impediu que a bola ultrapassasse a linha de gol. Ainda sem a confirmação do gol, Mariano Diaz, ex-Real, ainda mandou a bola para a rede, mas o gol foi confirmado para Toni Martínez.
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Em desvantagem no placar, o Real não conseguiu mais ameaçar o Alavés de maneira clara. Insatisfeito com o desempenho de sua equipe, Mourinho voltou com alterações para o segundo tempo, com Bernardo Silva e Diomande nos lugares de Tchouameni e Brahim Diaz.
O Alavés marcou o segundo aos 4, com Rebbach, mas o lance foi anulado por impedimento. Aos 15, o técnico Real antecipou uma substituição que costuma fazer quando precisa buscar o resultado O atacante Espí, de 21 anos e 1,94 m, entrou no lugar de Güller
Um minuto depois, os visitantes ampliaram, Mariano Diaz conseguiu um ótimo passe dentro da área do ex-time, deixando Alex Perez diante de Courtois. O ala teve tranquilidade para driblar o goleiro e tocar para as redes.
O Real partiu para cima do Alavés e marcou aos 24. Após ótima jogada pela esquerda, Diomande cruzou para Bellingham na área. O inglês ajeitou para Mbappé, que bateu forte para marcar seu 14º no campeonato, um a menos do que Raphinha, do Barcelona, artilheiro de LaLiga.
A pressão do Real aumentou no final do jogo, incluindo uma bola na trave de Espí. Aos 41, Bellingham caiu na área do Alavés, e o pênalti foi assinalado. Após a intervenção do VAR, a marcação foi anulada, e o jogador do Real levou amarelo por simulação. Como já havia sido advertido, Bellingham foi obrigado a deixar o campo.
Com um a menos, o Real foi incapaz de buscar o empate nos cinco minutos de acréscimos e viu encerrada diante de sua torcida sua sequência de vitórias.