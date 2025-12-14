Alavés x Real Madrid: onde assistir e as possíveis escalações
Real tenta se recuperar após duas derrotas em casa e enfrenta o Alavés fora de seus domínios
Pressionado após uma sequência de resultados negativos, o Real Madrid visita o Alavés neste domingo (14), às 17h (horário de Brasília), no estádio de Mendizorroza, em Vitória-Gasteiz, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto é decisivo para os merengues, que buscam reagir na competição e diminuir a distância para o líder Barcelona.
Real Madrid busca reação em meio à pressão
Atualmente na segunda colocação de La Liga, com 36 pontos, o Real Madrid chega ao jogo tentando encerrar uma fase instável. A equipe vem de duas derrotas consecutivas no Santiago Bernabéu: uma para o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol, e outra diante do Manchester City, pela Liga dos Campeões.
Alavés tenta embalar após vitória na última rodada
Do outro lado, o Alavés ocupa a 11ª posição na tabela, com 18 pontos. A equipe do País Basco conseguiu se recuperar na rodada anterior ao vencer a Real Sociedad, após três derrotas consecutivas, e agora tenta aproveitar o fator casa para subir na classificação.
Onde assistir
A partida terá transmissão exclusiva no Brasil pelo serviço de streaming Disney+.
Prováveis escalações
Alavés:
Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco e Parada; Ibáñez, Blanco e Denis Suárez; Calebe, Boyé e Rebbach (Aleñà).
Técnico: Eduardo Coudet.
Real Madrid:
Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger e Valdepeñas; Tchouaméni, Arda Güler e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vinicius Jr.
Técnico: Xabi Alonso.
Serviço
Jogo: Alavés x Real Madrid
Competição: Campeonato Espanhol - 16ª rodada
Data: Domingo, 14 de dezembro de 2025
Horário: 17h (de Brasília)
Local: Estádio de Mendizorroza, Vitória-Gasteiz (Espanha)
Transmissão: Disney+