Futebol Albertino dos Anjos lançará candidatura à presidência do Santa Cruz Ex-dirigente do clube informou que tem conversado com lideranças do Tricolor para montar uma equipe de oposição a gestão de Antônio Luiz Neto

Ex-diretor de futebol do Santa Cruz nos anos de 1999-2000 e 2011-2012, além de uma rápida passagem na direção institucional do clube, em 2021, Albertino dos Anjos confirmou que pretende ser candidato nas eleições presidenciais do Tricolor, marcadas para o dia 3 de dezembro. O ex-dirigente informou que está ouvindo antigas lideranças da Cobra Coral para montar um grupo que enfrentará a chapa da situação, provavelmente encabeçada pelo atual presidente, Antônio Luiz Neto.



“Estamos trabalhando essa questão e até segunda devemos confirmar. Não sou oposição ao Santa Cruz, mas sou oposição a quem está comandando o clube atualmente. Vários tricolores já me procuraram e quero abraçar esse projeto. Jamais poderei concordar com tudo isso. Vejo o Santa aberto para um modelo que atenda uma SAF de verdade. O clube está carente de tudo. Precisamos de uma unidade para mudar essa situação”, afirmou Albertino.

Recentemente, outro antigo dirigente do Santa, José Neves Filho, se colocou à disposição também para lançar uma chapa de oposição. “Acho salutar e importante ter grandes tricolores lançando candidaturas. Eu me dou bem com José Neves. Ainda não conversamos sobre eleição, então não há algo conjunto”, apontou.



Albertino também negou que, no grupo que pretende formar para disputar o pleito, Joaquim Bezerra, ex-mandatário coral em 2021, esteja presente. Ambos trabalharam juntos quando o "Pro Santa" ganhou as eleições, há dois anos. “Ele é uma pessoa do bem, mas não estará nessa nova fase. Joaquim já teve o momento, mas estamos formando outro grupo para essas eleições”, reiterou.



Essa não será a primeira vez que Albertino dos Anjos lançará candidatura à presidência. Em 2017, o ex-dirigente perdeu o pleito para Constantino Júnior, apoiado na ocasião por Antônio Luiz Neto.



