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COPA DO MUNDO Álbum da Copa do Mundo: estudante pernambucano completa edição dias antes do torneio Coleção de 994 figurinhas exigiu investimento de cerca de R$ 900, mais de 100 pacotes e dezenas de encontros de troca até a conquista dos últimos cromos

Depois de 994 figurinhas coladas, muitas idas ao "troca troca" e um mês de persistência, o pernambucano Raphael Brasil concluiu seu primeiro álbum da Copa do Mundo - uma conquista que tantos colecionadores ainda buscam.

Raphael é estudante de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e apaixonado por esportes desde pequeno. Este é o seu terceiro álbum da Copa do Mundo, mas o primeiro que ele consegue completar. O momento foi de completa realização.

"Senti alívio e felicidade. Foi o primeiro álbum de copa que eu completei e foi logo o álbum mais difícil, porque era o maior de todos", disse o pernambucano.

A primeira seleção que Raphael completou foi a África do Sul, apenas 11 dias depois de começar o álbum. O investimento total girou em torno de R$ 900 reais, e mais de 100 pacotes foram adquiridos até que ele tivesse todas as seleções preenchidas.

A Seleção da África do Sul foi a primeira que Raphael completou - Foto: Cortesia

O momento mais especial da experiência surgiu no troca troca organizado pelo seu prédio. Faltando apenas 4 cromos para Raphael completar a coleção, foi a solidariedade de Nativo Farias, que se comoveu com a história, que permitiu que ele completasse o álbum.

"Conheci um cara que tinha as quatro que estavam faltando. Elas não eram repetidas, ele tinha tirado elas, mas ainda não tinha colado no álbum. Ele me deu as figurinhas assim que soube que eram as últimas que faltavam, para que eu completasse o meu álbum", conta Raphael.

Apesar de inéditas, Nativo não pensou duas vezes em entregar as figurinhas a Raphael. Para o colecionador, o objetivo do álbum é algo muito maior.

"A ideia não é só colecionar, é também socializar, desinibir. Conhecer as seleções permite a criançada a enxergar que o mundo é muito maior do que a gente vê." afirmou.

Nativo também relembra a alegria de Raphael nesse momento. "Achei que foi uma troca bem bacana, ele ficou super feliz. Chega um momento que você só consegue completar trocando, se a gente se ajudar, tudo fica mais fácil". completou.

Em retribuição, Raphael entregou ao colecionador uma figurinha lendária que tinha tirado anteriormente. Esses cromos, apelidados de legends, são raros e feitos com jogadores selecionados, entre nomes consagrados e grandes promessas do futebol. Os valores, para quem quer adquirir uma, pode chegar a mais de R$ 600, dependendo do jogador, da raridade e do nível de conservação.

Coca-Cola

Além dos pacotinhos tradicionais, existem figurinhas extras no rótulo dos refrigerantes Coca-Cola. Ao todo, são 14 cromos exclusivos escondidos nas garrafas participantes da promoção FIFA 2026.

As figurinhas são encontradas nas garrafas de 600ml e 2,5L, tanto na versão Original quanto na Zero Açúcar, e possuem uma sessão exclusiva dedicada a elas no final do álbum.

Para Raphael, aquela era uma missão à parte que também precisava ser concluída. O estudante conta que sua geladeira está cheia de Coca-Cola, mas as figurinhas foram conquistadas.

Atualização das figurinhas

Após a convocação da Seleção Brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti, a Panini, editora italiana responsável pelo álbum, anunciou que pretende atualizar os pacotes de figurinhas com jogadores que ficaram de fora da versão inicial da coleção e passaram a integrar a equipe principal da Seleção.

"Eu quero continuar, porque se eles atualizarem a minha versão não vai mais ser completa." diz Raphael.

A meta agora é conseguir a figurinha do ídolo, atual camisa 10 da Seleção Brasileira. "Eu quero a figurinha do Neymar de qualquer jeito", brincou.

Pernambuco

A sede de Raphael para completar o álbum não é um caso isolado: a venda de figurinhas virou uma febre no estado.

Pernambuco ocupa a quarta posição entre os que mais compram cromos no país, segundo levantamento publicado pelo jornal O Globo. Considerando as vendas realizadas em lojas físicas, no site e no aplicativo da Panini, cerca de 1,9 milhão de figurinhas foram comercializadas em apenas uma semana.

Para quem está com cromos repetidos, os principais shoppings da Região Metropolitana do Recife possuem pontos de troca.

Shopping RioMar: Segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h | Espaço "Aqui é Brasil", "Point Panini Oficial" (piso térreo) e Livraria Leitura (piso L2).

Segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h | Espaço "Aqui é Brasil", "Point Panini Oficial" (piso térreo) e Livraria Leitura (piso L2). Shopping Recife: Segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos, das 12h às 21h | Livraria Leitura, Imperatriz, Império Móveis, Multicoisas e Lojas Americanas (1º piso); "Estação de Troca-Troca", Shangai e Zastras (2º piso).

Segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos, das 12h às 21h | Livraria Leitura, Imperatriz, Império Móveis, Multicoisas e Lojas Americanas (1º piso); "Estação de Troca-Troca", Shangai e Zastras (2º piso). Shopping Guararapes: Segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos, das 12h às 21h | Leitura e quiosque oficial da Panini.

Segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos, das 12h às 21h | Leitura e quiosque oficial da Panini. Shopping Boa Vista: Segunda a sábado, das 9h às 21h; domingos, das 11h às 19h | Espaço da exposição "Manto dos Campeões: Lendas da Copa", próximo à passarela, na 3ª etapa do shopping.

Segunda a sábado, das 9h às 21h; domingos, das 11h às 19h | Espaço da exposição "Manto dos Campeões: Lendas da Copa", próximo à passarela, na 3ª etapa do shopping. Shopping Plaza: Segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos, das 12h às 21h | "Espaço Panini" nos pisos L2 e L4.

Segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos, das 12h às 21h | "Espaço Panini" nos pisos L2 e L4. Shopping Tacaruna: Segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos, das 12h às 21h | Livraria Leitura (piso térreo) e "Espaço Panini" (2º piso).

Segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos, das 12h às 21h | Livraria Leitura (piso térreo) e "Espaço Panini" (2º piso). Shopping Patteo Olinda: Segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h | "Espaço Panini" (piso L2) e Livraria Leitura (piso L3).

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