Tênis Alcaraz abandona por lesão e Thiago Monteiro avança no Rio Open Partida acabou quando o placar estava 1 a 1 no primeiro set

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, atual número dois do mundo, abandonou nesta terça-feira (20) o ATP 500 do Rio de Janeiro devido a uma lesão no tornozelo direito, sofrida no início da partida contra o brasileiro Thiago Monteiro (117º), pela primeira rodada do torneio.

Favorito para conquistar o troféu que já ergueu em 2022, o espanhol de 20 anos abandonou a partida com claras dores no tornozelo quando o placar estava 1 a 1 no primeiro set.

Alcaraz se machucou no início do primeiro game, na disputa do segundo ponto do jogo ao buscar uma bola no seu forehand.

Seu tornozelo direito torceu provavelmente devido à dificuldade de deslizar na terra batida muito úmida da quadra principal do Jockey Club, banhada pela chuva que caiu desde a tarde desta terça-feira no Rio.

As chuvas, problema recorrente no torneio, obrigaram inclusive a adiar em três horas o início dos jogos deste segundo dia e quatro jogos tiverma que ser adiados para quarta-feira.

Após o incidente, o espanhol foi para sua cadeira, onde recebeu atendimento médico por dez minutos.

Seu tornozelo foi enfaixado e estabilizado sob o olhar preocupado de seu treinador, o ex-tenista espanhol Juan Carlos Ferrero, que da arquibancada acompanhava atentamente a situação de seu pupilo.

Apesar dos desconfortos visíveis em seu rosto, Alcaraz retornou à quadra e até mostrou um pouco de seu bom tênis.

Mas acabou abandonando a competição, para tristeza dos espectadores que aguardaram para vê-lo até tarde da noite no Rio.

"É muito triste vencer desta forma, porque sei o quanto cada jogador trabalha para estar preparado para um torneio desta magnitude. Só desejo a ele uma recuperação rápida, que não seja nada grave ou que afete a temporada dele", disse Thiago Monteiro.

Segundo melhor brasileiro da atualidade, o canhoto de 29 anos se manteve invicto diante do espanhol, a quem venceu nas oitavas de final do torneio de Adelaide de 2021 (com parciais de 7-6 e 6-3).

Seu contratempo físico se soma ao seu inesperado início de temporada: ele perdeu no sábado nas semifinais do ATP 250 de Buenos Aires para o chileno Nicolás Jarry (21º) e nas quartas do Aberto da Austrália para o alemão Alexander Zverev (6º) há quase um mês.

Sem chances de lutar pelo título no Rio, onde no ano passado perdeu a final para o britânico Cameron Norrie, Alcaraz completa sete meses sem conquistar um título. O último foi em Wimbledon, em julho.

