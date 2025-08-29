A- A+

Tênis Alcaraz arrasa italiano, vai às oitavas do US Open e supera marca de Djokovic Somente no US Open, onde foi campeão em 2022, o vice-líder do ranking alcançou sua 20ª vitória

Com direito a um "pneu", Carlos Alcaraz se garantiu nas oitavas de final do US Open nesta sexta-feira. O espanhol avançou ao arrasar o italiano Luciano Darderi, 34º do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/0, em apenas 1h44min, em Nova York. Seu próximo adversário ainda não foi definido.

Com o resultado, Alcaraz superou uma marca de Novak Djokovic. Aos 22 anos e três meses, o número dois do mundo se tornou o quarto mais jovem da Era Aberta, iniciada em 1968, a atingir 80 vitórias em torneios de Grand Slam. A sua frente estão o alemão Boris Becker (22 anos e um mês), o sueco Bjorn Borg (22 anos e dois meses) e o compatriota Rafael Nadal (22 anos e dois meses)

Somente no US Open, onde foi campeão em 2022, o vice-líder do ranking alcançou sua 20ª vitória e se tornou o quinto nascido desde 1990 a obter 20 vitórias em três ou mais Grand Slams, após o búlgaro Grigor Dimitrov, o italiano Jannik Sinner, o austríaco Dominic Thiem e o alemão Alexander Zverev.



O próximo adversário do espanhol sairá do duelo francês entre Benjamin Bonzi, algoz do russo Daniil Medvedev na estreia, e Arthur Rinderknech.

