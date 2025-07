A- A+

TÊNIS Alcaraz arrasa tenista da casa e faz 3ª semifinal seguida em Wimbledon O resultado faz Alcaraz mais uma vez alterar as estatísticas do tênis espanhol

Embalado na grama de Wimbledon, Carlos Alcaraz fez mais uma vítima nesta terça-feira. O atual bicampeão arrasou o local Cameron Norrie pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/3, em apenas 1h40min. O número dois do mundo vai disputar a semifinal em Londres pelo terceiro ano consecutivo, em sua quinta participação no Grand Slam britânico.

O resultado faz Alcaraz mais uma vez alterar as estatísticas do tênis espanhol. Ele se tornou o segundo atleta do país a alcançar a semi de Wimbledon por pelo menos três vezes - está atrás somente de Rafael Nadal. Também igualou a marca de Manolo Santana, lenda do tênis espanhol, de oito semifinais em Grand Slam no total.





Na busca de mais uma final de Major, Alcaraz vai enfrentar na sexta-feira o americano Taylor Fritz, que sofreu para superar o russo Karen Khachanov em quatro sets: 6/3, 6/4, 1/6 e 7/6 (7/4). Fritz vai disputar sua segunda final de Grand Slam, em busca do 1º título - foi vice do US Open no ano passado. Alcaraz, por sua vez, quer disputar sua sexta decisão, de olho no sexto troféu de Major.

Nesta terça, Alcaraz nunca correu riscos contra o tenista da casa. Disparou 13 aces, contra apenas três do britânico. Acumulou 39 bolas vencedoras, diante de 13 de Norrie. E cometeu menos erros não forçados: 26 a 28. No saque, faturou cinco quebras. E salvou cinco break points para manter o seu serviço do começo ao fim.

Em grande momento no circuito, Alcaraz empilhou nesta terça sua 23ª vitória consecutiva na temporada. Em Wimbledon, a série invicta, que inclui dois títulos seguidos, já alcança 19 triunfos.

Na sexta, o espanhol e Fritz vão se enfrentar pela terceira vez no circuito. Alcaraz venceu as duas partidas anteriores, sem perder sets, uma em 2024 e outra em 2023. Mas nunca jogaram na grama, onde o americano costuma apresentar suas melhores performances.

Veja também