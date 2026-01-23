A- A+

Tênis Alcaraz bate francês em 100º jogo de Grand Slam e Sabalenka também avança no Australian Open Tenista espanhol chegou ao seu centésimo compromisso em partidas de Grand Slam com 87 vitórias e 13 derrotas

Favoritos a brigar pelo título da atual edição do Australian Open, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka cumpriram o "protocolo" em quadra nesta sexta-feira, venceram seus rivais em jogos válidos pela terceira rodada da competição e confirmaram vaga nas oitavas de final.

Líder do ranking da ATP, o espanhol Carlos Alcaraz não tomou conhecimento do francês Corentin Moutet (37º), definiu o confronto em 2h05, e estabeleceu a vitória em sets diretos com as parciais de 6/2, 6/4 e 6/1.

O duelo teve um sabor especial para o número 1 pelo fato de ter sido seu centésimo compromisso em partidas de Grand Slam.

Seu retrospecto é amplamente positivo até aqui com 87 vitórias e 13 derrotas, o que confirma a sua posição de melhor tenista ranqueado na atualidade e a condição de um dos postulantes ao troféu do Australian Open em 2026.

Seu adversário nas oitavas de final já está definido: será o americano Tommy Paul, que avançou com a desistência do espanhol Alejandro Davidovich Fokina. No retrospecto entre os dois, a vantagem é de Alcaraz, que venceu cinco confrontos e perdeu dois.

SABALENKA LEVA SUSTO, MAS SE GARANTE NAS OITAVAS

Líder do ranking da WTA e duas vezes campeã do Australian Open, a belarussa Aryna Sabalenka encontrou dificuldades para vencer a austríaca Anastasia Potapova (55ª). O triunfo veio com o placar de 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (9/7).

Na primeira parcial, Sabalenka obteve logo uma quebra, abriu 2 a 0, mas viu a reação da adversária que deixou tudo igual em quatro games. Depois disso, o confronto seguiu equilibrado até que a belarrussa definiu o a disputa no tiebreak.

O segundo set foi marcado pela oscilação das duas tenistas. Sabalenka abriu 4 a 0, mas permitiu o empate em 4 a 4.

A exemplo da primeira parcial, a disputa foi para o tiebreak e teve Sabalenka mais uma vez como vencedora fechando confronto em 2 sets a 0.

Nas oitavas, ela vai ter pela frente a canadense Victoria Mboko, que se classificou após derrotar a dinamarquesa Clara Tauson por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 5/7 e 6/3.

