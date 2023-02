Alcaraz bate Mateus Alves e vai às oitavas do Rio Open

A- A+

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, derrotou nesta quarta-feira o brasileiro Mateus Alves (número 556) e se classificou para as oitavas de final do Rio Open.

Alcaraz, atual campeão do torneio, fechou o jogo em 2 sets a 0 com um duplo 6-4, num duelo que começou na terça-feira e teve que ser suspenso por conta das chuvas que caíram no Rio de Janeiro.

O espanhol estava próximo da vitória (6-4 e 5-3) quando a partida teve que ser interrompida. No reinício do confronto, depois de 22 horas, ele selou a classificação ao confirmar seu serviço no segundo game.

"Foi um jogo complicado, o resultado mostra isso. Alves é um grande jogador, demonstrou aqui apesar das condições de parar e voltar no dia seguinte. A verdade é que jogar assim não é fácil, mas estou feliz com esta vitória", disse Alcaraz depois da partida.

Embora tenha feito jogo duro, Mateus Alves, que participou do Rio Open graças a um 'wild card', acabou sucumbindo à superioridade do espanhol.

"É um saldo totalmente positivo, fico muito feliz de jogar pela primeira vez nesta quadra, com esta torcida. Foi um momento muito especial para mim", afirmou o brasileiro de 22 anos.

Alcaraz, de 19 anos, vai enfrentar nas oitavas o italiano Fabio Fognini (número 86), em busca de repetir o título que em 2022 deu início à trajetória que o tornou o tenista mais jovem a chegar ao topo do ranking da ATP.

