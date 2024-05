Alcaraz cede set, mas vai à 3ª rodada de Roland Garros

A- A+

Apesar de perder o terceiro set, o tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, se classificou para a terceira rodada de Roland Garros ao derrotar o holandês Jesper De Jong (176º) nesta quarta-feira (29).

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-3, 6-4, 2-6 e 6-2, em três horas e oito minutos na quadra Philippe Chatrier.

O espanhol, que voltou a usar uma bandagem especial no braço direito para prevenir as dores que o tiraram de grande parte da temporada europeia no saibro, teve que lutar mais do que o esperado para bater um adversário que entrou o quadro principal de Roland Garros vindo do qualifying.

"Todos os jogadores podem te causar problemas", disse Alcaraz em entrevista após a partida.

"É preciso estar concentrado a cada rodada e jogar sempre o seu melhor tênis. Não importa o ranking do adversário. Jesper tem capacidade e nível para estar dentro do Top 100", acrescentou.

O jogo contra o holandês parecia encaminhado quando Alcaraz levou a melhor nas duas primeiras parciais, mas o número 3 do mundo caiu de rendimento no terceiro set e teve o serviço quebrado duas vezes.

O quarto set começou com quatro quebras consecutivas, mas com o placar em 2-2, o espanhol se reencontrou no jogo para vencer quatro games consecutivos e se garantir na terceira rodada de Roland Garros.

