Tênis Alcaraz desiste de defender título em Roterdã após desgastante conquista do Aberto da Austrália Tamanha vantagem no ranking o fará abrir mão da defesa dos 500 pontos na Holanda

Carlos Alcaraz passou a segunda-feira curtindo a conquista do Aberto da Austrália, em Melbourne, com descontraída sessão de fotos. Mais jovem tenista a fechar o Career Slam (ganhar os quatro Grand Slams), o espanhol de 22 anos aproveitou para anunciar que não defenderá o título do ATP 500 de Roterdã, semana que vem, na Holanda, para descansar.





Com a conquista do Aberto da Austrália, Alcaraz ampliou sua vantagem no topo do ranking, agora com 3.350 pontos de vantagem sobre o italiano Jannik Sinner, que defendia o título, mas caiu na semifinal. Na lista atualizada pela ATP, o vice- campeão Novak Djokovic agora é o terceiro, enquanto o brasileiro João Fonseca despencou duas posições, para o 34° lugar.

Tamanha vantagem no ranking o fará abrir mão da defesa dos 500 pontos na Holanda. A consagração na Austrália veio com jogos desgastantes, como na semifinal diante do alemão Alexander Zverev, a mais longa da história do Grand Slam, com 5h27 de disputa e cinco sets - virou a parcial decisiva após ter 5 a 3 de desvantagem, emplacando quatro pontos seguidos.

"Carlos Alcaraz não defenderá seu título em Roterdã. O campeão do Aberto da Austrália concluiu que, após o esforço das últimas duas semanas, precisa de mais tempo para retornar às quadras. Desejamos a Carlos uma rápida recuperação", revelou a organização do ATP 500 holandês.

Mais cedo a ATP havia notificado sua presença em Roterdã. "Carlos Alcaraz desistiu do ABN AMRO Open em Roterdã. O espanhol conquistou o título do ATP 500 na temporada passada, mas não retornará para defender sua coroa no torneio em quadra dura coberta, que será realizado de 9 a 16 de fevereiro. Entre os tenistas que estarão em ação em Roterdã estão Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime e Alex de Minaur, todos do top 10 do ranking", informou a entidade.

Enquanto descansa, Alcaraz já se prepara para uma nova tatuagem. Ele tem símbolos históricos da conquistas dos Grand Slams pelo corpo e agora promete fazer um "pequeno canguru" para celebrar o título na Austrália.

