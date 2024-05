A- A+

tênis Alcaraz desiste do Masters 1000 de Roma devido a problemas no braço direito Número três no mundo, espanhol comunica desistência dias após Jannik Sinner e Daniil Medvedev abandonarem quadras de Madri também por lesões

O número três do mundo, Carlos Alcaraz, anunciou nesta sexta-feira que não participará do torneio de Roma devido a novos problemas no braço direito, após a lesão que já o havia impedido de participar de Montecarlo e Barcelona.

"Tenho um edema muscular no pronador redondo, consequência da minha última lesão, então infelizmente não poderei jogar em Roma. Preciso de descanso para me recuperar e poder jogar sem dor a 100%", afirmou Alcaraz, em uma mensagem em sua conta oficial do Instagram.

"Nem minha equipe, nem eu mesmo, quando cheguei aqui e fiz meu primeiro treinamento, pensávamos que eu ia chegar onde cheguei", afirmou Alcaraz após sua derrota na Caja Mágica madrilenha.

"Foi uma semana muito positiva, um dia antes não sabia se conseguiria jogar, chegamos às quartas, jogamos grandes partidas, num nível bom, no geral foi positivo", acrescentou o número três do mundo.

Durante o torneio, Alcaraz afirmou não ter tido problemas ao jogar, embora tenha admitido que ainda não confiava totalmente em seu antebraço.

"Cada vez que entro na quadra, tento fazer o melhor possível, mas cada vez que sinto pressão, cada vez que bato numa direita talvez mais agressiva do que costumo fazer, vem o pensamento de como o antebraço vai reagir", havia afirmado.

Comunicado ocorre um dia após a saída do russo Daniil Medvedev, 28, das quadras de Madrid também por lesão. Ainda nesta semana, o atual vencedor do Australian Open e atleta número dois no ranking ATP, Jannik Sinner, 22, também desistiu do Aberto de Madrid por uma lesão no quadril.

"Muito triste ter que me retirar da minha próxima partida aqui em Madrid. Minha anca tem me incomodado esta semana e tem ficado mais dolorosa lentamente. Seguindo o conselho dos médicos, decidimos que é melhor não brincar mais e piorar as coisas. Vou fazer mais alguns testes nos próximos dias e seguir o conselho dos especialistas sobre recuperação. Obrigado pessoal por todo o apoio", escreveu o italiano.

