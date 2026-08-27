Alcaraz e Djokovic podem se enfrentar nas semifinais do US Open
O torneioterá início no próximo domingo (30)
Em sua trajetória de defesa do título, o tenista espanhol Carlos Alcaraz poderá enfrentar o sérvio Novak Djokovic nas semifinais do US Open, que começa no domingo em Nova York.
O sorteio do último Grand Slam do ano, divulgado nesta quinta-feira (27), reservou um caminho difícil para o jovem astro, que retorna às quadras após mais de quatro meses afastado devido a uma lesão no punho.
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Bicampeão do Aberto dos Estados Unidos, Alcaraz chega a esta edição como o segundo favorito, atrás do alemão Alexander Zverev, que assume o posto de principal cabeça de chave devido à ausência do italiano Jannik Sinner, líder do ranking da ATP.
Alcaraz só enfrentaria Zverev em uma eventual final, mas antes poderá ter pela frente quartas de final desafiadoras contra o americano Ben Shelton ou o francês Arthur Fils, que recentemente se sagraram campeões dos Masters 1000 de Montreal e Cincinnati.
Nas semifinais, ele poderá encontrar Djokovic - que buscará novamente seu tão almejado 25º título de Grand Slam -, o russo Daniil Medvedev ou os americanos Frances Tiafoe e Brandon Nakashima.
Alcaraz vai estrear na primeira rodada contra o russo Roman Safiulin, número 98 da ATP, com quem tem um retrospecto de 1 vitória e 1 derrota.
Djokovic, por sua vez, enfrentará o argentino Mariano Navone, enquanto Zverev jogará contra o italiano Lorenzo Sonego.
Na mesma chave do alemão está o espanhol Rafael Jódar, a grande revelação da temporada. Aos 19 anos, ele fará sua estreia no US Open como 12º cabeça de chave, tendo o australiano Thanasi Kokkinakis como primeiro adversário.
O argentino Francisco Cerúndolo, o latino-americano mais bem classificado na ATP, estreará contra o austríaco Filip Misolic, enquanto o chileno Alejandro Tabilo enfrentará o alemão Yannick Hanfmann.
O brasileiro João Fonseca (26º do ranking da ATP) anunciou na segunda-feira que não vai disputar o US Open devido a uma lesão abdominal.
Na chave feminina, a bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do mundo, iniciará sua trajetória rumo ao tricampeonato consecutivo contra a colombiana María Camila Osorio (58ª).
O sorteio poupou Sabalenka de confrontos antes da final contra duas ex-campeãs e rivais temíveis: a polonesa Iga Swiatek e a americana Coco Gauff, vencedoras, neste mês, dos torneios WTA 1000 de Toronto e Cincinnati, respectivamente.
Swiatek e Gauff ficaram do mesmo lado da chave da cazaque Elena Rybakina, número dois do mundo, e da americana Amanda Anisimova - atual vice-campeã em Flushing Meadows -, que estrearão contra as anfitriãs Thea Frodin e Ashlyn Krueger.