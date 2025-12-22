A- A+

Tênis Alcaraz e João Fonseca farão jogo exibição em São Paulo; saiba detalhes O São Paulo Super Match será em dezembro, no Allianz Parque; ingressos estarão à venda já nesta terça-feira

O primeiro encontro nas quadras entre o tenista espanhol Carlos Alcaraz (1º lugar no ranking da ATP em simples) e o jovem carioca João Fonseca (24º lugar no ranking da ATP em simples), em Miami, foi marcado pelo carisma e pela vontade de vencer de ambos.

Após o disputado jogo, vencido por Alcaraz no tie-break, a dupla já tem uma data confirmada para a revanche: no dia 12 de dezembro de 2026.

Os tenistas se enfrentarão no torneio-exibição São Paulo Super Match, no Allianz Parque, na capital paulista. O evento terá pré-venda de ingressos para clientes do Itaú a partir desta terça-feira (23 de dezembro), às 10h, no site da Eventim. A venda geral está marcada para o dia seguinte, a partir de 11h.

Os preços são salgados: vão de R$ 950 (mais taxas; valor para a entrada inteira ou R$ 807,50 para cliente Itaú) e R$ 6.450 (com open bar e open food, entre outros benefícios ou R$ 5.925,00 para cliente Itaú).

Carlos Alcaraz coleciona vitórias em seis Grand Slams (US Open, em 2022; Wimbledon, em 2023 e 2024; e Roland Garros, em 2024 e 2025).

Agora, o espanhol de 22 anos, atualmente o melhor do mundo, se prepara para disputar o Australian Open, o único Masters que ainda falta em sua lista de títulos.

Com apenas um ano de carreira profissional, o brasileiro João Fonseca, de 19 anos, se tornou uma sensação do tênis ao saltar 121 posições no ranking em 2025, chegando à 24ª posição do mundo. Os seus principais títulos foram no ATP 250 de Buenos Aires e no ATP 500 da Basileia.

— Depois da experiência incrível que tivemos em Miami, fico muito feliz em poder jogar uma nova exibição ao lado do Carlos Alcaraz, agora no Brasil. Jogar em casa, diante da minha torcida, e compartilhar a quadra com um dos maiores nomes do esporte mundial, o número um do mundo, é muito importante para mim e também para o público. E espero que dessa vez o jogo caia pro meu lado — afirma João Fonseca.

O torneio transformará o Allianz Parque, que recebe jogos de futebol e shows, em uma quadra de tênis pela primeira vez. Uma estrutura internacional e um projeto moderno serão implementados na arena para receber este confronto.

