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Tênis Alcaraz e Sinner confirmam favoritismo e estreiam com vitória no ATP de Monte Carlo Os dois tenistas mais bem colocados no ranking da ATP iniciaram jornada no Masters de Monte Carlo com triunfos tranquilos

Os dois tenistas mais bem colocados no ranking da ATP confirmaram seu favoritismo nesta terça-feira no Masters de Monte Carlo. Líder da lista, Carlos Alcaraz derrotou o argentino Sebastian Baez em sets diretos em 70 minutos de confronto.

Seguindo a mesma linha, o número 2 Jannik Sinner superou o francês Ugo Humbert também por 2 sets a 0 em pouco mais de uma hora de duelo.



Na cola do espanhol, o tenista italiano chegou a sua 20ª vitória na temporada. De olho na retomada do ranking, Sinner impôs duas quebras de serviço ao adversário e fechou a primeira parcial em 6/3.

Na volta à quadra, a sua superioridade foi retratada no placar. Com 91% de pontos ganhos no primeiro serviço, ele aplicou um "pneu" em Ugo Humbert (34º) e definiu o triunfo com um 6/0.



Quem também entrou determinado a definir logo a partida foi Carlos Alcaraz. Após a derrota prematura em Miami, ele despachou o rival argentino com parciais de 6/1 e 6/3.



Na partida, o espanhol teve um início eletrizante e logo abriu 4 a 0 sobre o atual 65º do mundo. Baez não conseguiu reagir diante do forte saque de Alcaraz e o primeiro set terminou com um 6/1 para o líder do ranking.



O roteiro da segunda parcial não foi muito diferente com o favorito chegando a abrir 4 a 1. No sétimo game, o argentino ainda obteve uma quebra, mas o troco veio na sequência. Administrando a boa vantagem, Alcaraz não teve trabalho para fechar a disputa em 6/3 e selar a vitória em sua estreia.

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