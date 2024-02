A- A+

Tênis Alcaraz estreia com vitória no ATP 250 de Buenos Aires Espanhol derrotou o argentino Camilo Ugo Carabelli por dois sets a zero

O espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, estreou nesta quinta-feira (15) no torneio ATP 250, em Buenos Aires, com uma vitória sobre o argentino Camilo Ugo Carabelli (134º) e se classificou para as quartas de final.

Alcaraz, que defende o título no saibro da capital argentina, venceu em dois sets com parciais de 6-2 e 7-5, num duelo com alguns altos e baixos do grande favorito, que foi bastante exigido em diversos momentos pelo tenista local.

O jovem de El Palmar teve um inesperado início de jogo frio, que incluiu quatro quebras de serviço seguidas, e com vários erros de forehand, mas o segundo do ranking mundial logo se recuperou, emendando cinco games consecutivos para passar de 1-2 a 6-2 com o qual fechou o primeiro set em 34 minutos.

Ugo Carabelli, com poucos jogos de nível ATP aos 24 anos, lutou enquanto pôde e fez frente quando Alcaraz se mostrou irregular.

O espanhol teve que fazer mais um esforço no início do segundo set, quando o argentino quebrou seu serviço e confirmou o seu pela primeira vez (2-0), num dos momentos mais empolgantes da partida, quando Carabelli conseguiu equilibrar e foram marcados vários 'winners'.

O espanhol teve dificuldade para fechar o duelo. Tinha uma vantagem de 5 a 2 no placar, mas Ugo Carabelli decidiu vender caro a derrota e quebrou o serviço de Alcaraz para empatar em 5 a 5, movido pela torcida argentina.

Mas Alcaraz conseguiu se recuperar, com mais uma quebra e conquistou sua primeira vitória do ano no saibro.

O próximo adversário do espanhol será o italiano Andrea Vavassori (152º), de 28 anos, que mais cedo eliminou o sérvio Laslo Djere com parciais de 6-4 e 7-5.

