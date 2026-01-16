A- A+

TÊNIS Alcaraz explica fim da parceria com Ferrero e mira o título do Australian Open Espanhol fala pela primeira vez desde novembro, confirma decisão consensual e mantém Samu López como técnico principal

Carlos Alcaraz apareceu diante da imprensa pela primeira vez desde novembro, quando disputou as Finais da ATP, em Turim, e comentou publicamente a separação de Juan Carlos Ferrero, seu treinador por mais de sete anos. Em tom sereno, o espanhol afirmou que a decisão foi consensual e sem ressentimentos.

— Era um capítulo da minha vida que precisava terminar. Continuamos amigos, temos uma boa relação, mas decidimos assim. Graças a ele, sou o jogador que sou hoje. Sou muito grato por esses sete anos — disse o tenista, sem entrar em detalhes sobre os bastidores da ruptura, segundo o periódico espanhol Sport.

Alcaraz ressaltou que a escolha foi interna e amplamente discutida pela equipe. — Foi algo decidido em conjunto. Sendo um grupo tão profissional e unido, não há decisão que não tenha sido debatida. No fim, foi assim que foi executada — completou.





Transição sem ruptura

Sobre Samu López, promovido a treinador principal, Alcaraz garantiu que não haverá mudanças relevantes na rotina.

— O treinador principal mudou, cada um tem suas ideias e métodos, mas trabalho com o Samu desde o ano passado. Nos conhecemos muito bem, então nada mudou na minha rotina de treinos — afirmou.

Além do tema técnico, o espanhol reiterou que o grande objetivo da temporada é o Australian Open. — Fiz minha pré-temporada focado exclusivamente no Australian Open, para chegar aqui em ótima forma física, mental e no tênis — declarou.

