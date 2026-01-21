A- A+

Tênis Alcaraz leva susto mas garante vitória no Australian Open; Sabalenka também avança Tenista espanhol venceu o confronto contra o alemão Yannick Hanfmann e segue em busca do seu primeiro troféu do Australian Open

Líder do ranking da ATP, o espanhol enfrentou o alemão Yannick Hanfmann (102º), quase foi surpreendido no início, mas se recuperou e fechou o confronto com vitória por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4), 6/3 e 6/2.

Em busca do seu primeiro troféu do Australian Open, Alcaraz vai enfrentar o francês Corentin Moutet na terceira rodada. O cabeça de chave 32 contou com a desistência do quali americano Michael Zheng quando vencia o jogo por 3/6, 6/1 e 2/0.

No duelo, Hanfmann começou de forma agressiva e chegou a abrir vantagem de 3 a 1 no primeiro set. O espanhol respondeu, equilibrou a disputa e a definição foi para o tiebreak, que teve vitória do líder do ranking por 7/4.

Retomado do susto, Alcaraz reinou com tranquilidade nas duas parciais seguintes. A força de seu saque rendeu 11 pontos de aces e ele terminou o embate com 13 bolas vencedoras a mais do que Hanfmann (41 a 28), garantindo o triunfo com parciais de 6/3 e 6/2.

SABALENKA VENCE SEM DIFICULDADE

Bicampeã do Australian Open, Aryna Sabalenka precisou de 1h12 minutos para despachar a chinesa Zhuoxuan Bai (702ª) nesta terça-feira.

O resultado positivo veio em sets diretos: 6/3 e 6/1. Na próxima fase, a belarussa vai encarar a austríaca Anastasia Potapova, que venceu Emma Raducanu por 2 sets a 0.

Tal como esperado, Sabalenka não tomou conhecimento da rival na primeira parcial, abriu vantagem de 5 a 0 e fechou o set em 6/3 após uma tímida reação da chinesa.

Na volta à quadra, o histórico praticamente se repetiu, com Sabalenka novamente impondo um ritmo forte. Ao final do duelo, ela converteu quatro aces (contra dois da adversária) e contabilizou 24 bolas enquanto Bai obteve 11.

Veja também