Alcaraz mostra potência no saque, bate compatriota e avança à 3ª final seguida, agora em Queens

Campeão do Masters 1000 de Roma e de Roland Garros em cima do italiano Jannik Sinner, líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz continua em grande momento na temporada ao avançar à terceira decisão seguida.

Neste sábado (21), o número 2 do ranking investiu pesado no saque para superar o compatriota Roberto Bautista-Agut, por duplo 6/4, garantindo presença na final do Torneio de Queens, em Londres.

Principal favorito na competição de grama da Inglaterra, preparativa para Wimbledon, Alcaraz terá pela frente na decisão o checo Jiri Lehecka, que desbancou o britânico Jack Draper, segundo cabeça de chave, em batalha de três sets, vencida por 6/4, 4/6 e 7/5 após 2h09.

"Estou começando a me sentir um robô no saque. Não, estou brincando. Depois da minha partida contra o Munar, eu queria melhorar meu saque. Me concentrei bastante no aquecimento e nos treinos para melhorar meu saque. Ontem e hoje, foi uma arma para mim", comemorou Alcaraz, após vencer uma partida com recorde pessoal de 15 aces.

Empolgado, ele buscará seu 18º triunfo seguido. "Estou me sentindo ótimo. Sacar tão bem te dá muita confiança para jogar da linha de base. Então, estou feliz por ter minhas melhores estatísticas de saque em uma partida", concluiu ele, que chega à sexta decisão na temporada, a segunda em Queens, onde foi campeão há duas temporadas.

Qualquer que fosse o adversário, Alcaraz tinha lembranças de encontros em Queens. Em 2024, acabou eliminado por Draper nas oitavas de final, o que garantiria uma revanche na decisão. Mas o britânico perdeu e com Lehecka a lembrança é positiva, com fáceis 6/2 e 6/3 na campanha do título de 2023, também nem oitavas de final.

A 17ª vitória seguida de Alcaraz começou com ele pressionando o serviço de Bautista-Agut e logo desperdiçando dois break points. O jogo ofensivo e sob pressão surtiu efeito com quebra na terceira parcial. Sem jamais ter o saque ameaçado, fechou por 6 a 4 no primeiro set point.

A estratégia se repetiu no segundo e decisivo set, mas com o a quebra vindo no quinto game. Em jogo no qual cedeu apenas um break point ao compatriota, não aproveitado, celebrou a vitória após 1h30 ao não desperdiçar o primeiro match point.

Zvereve frustra torcida alemã com queda na semifinal em Halle

Jogando em casa e grande nome para erguer o troféu do Torneio de Halle, na Alemanha, após precoce queda de Jannik Sinner, Alexander Zverev frustrou a torcida local ao ser superado pelo russo Daniil Medvedev na semifinal deste sábado.

O alemão, três do mundo, lutou bastante por mais de três horas, mas acabou superado por 6/7 (3/7), 7/6 (7/1) e 4/6. Medvedev, tentando se reerguer no circuito, definirá o título com o embalado Alexander Bublik, algoz de Sinner ainda nas oitavas. O tenista do Casaquistão virou diante do russo Karen Khachanov, com 4/6, 7/6 (7/5) e 6/4.

