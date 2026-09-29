Alcaraz recebe mais de R$ 10 milhões de premiação por título da Laver Cup; veja valores

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Carlos Alcaraz emplacou duas vitórias no último fim de semana que ajudaram no título da Laver Cup pelo Time Europa. Atual número três do mundo, ele desembolsou uma premiação milionária por conta da participação vitoriosa no torneio.



Ao todo, Alcaraz levou para casa cerca de US$ 2 milhões, aproximadamente R$ 10,4 milhões na cotação atual. Ele fez sua estreia na competição de exibição na última sexta, 25, onde derrotou Alexander Bublik e Taylor Fritz em um confronto de duplas, ao lado de Jakub Mensik.





Na sequência, o tenista espanhol de 23 anos superou Fritz, 12º colocado do ranking de simples da ATP, por 2 sets a 1 (parciais de 6/3, 4/6 e 13/11) e igualou o duelo em 5 a 5. Já no domingo, 27, o triunfo de Alexander Zverev sobre Learner Tien assegurou o título dos europeus diante do Time Mundo.



Cada integrante da equipe campeã recebeu o prêmio de US$ 250 mil (R$ 1,3 milhão). Além disso, os atletas foram bonificados de acordo com o seu valor de mercado na modalidade.



Segundo o portal Tennis365, Alcaraz levou mais US$ 1,5 milhão de bônus (R$ 7,8 milhões), o que faria com que ele ultrapassasse a casa dos R$ 10 milhões de premiação.



Casper Ruud, Flavio Cobolli, Rafael Jódar e Arthur Feary (como reserva) completaram o elenco do Time Europa. Esta é a sexta vez que o continente vence a Laver Cup, que existe desde 2017 por iniciativa do ex-tenista Roger Federer.

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