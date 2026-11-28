A- A+

Tênis Alcaraz supera Fery e coloca a Espanha na decisão da Copa Davis Decisão do torneio acontece neste domingo (29), a partir das 11h (horário de Brasília)

O espanhol Carlos Alcaraz continua em alta na reta final da temporada e alcançou mais uma final neste sábado (28). Diante do britânico Arthur Fery, o número 3 do mundo não teve dificuldades para vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, e avançar à decisão da Copa Davis, em Bolonha, na Itália.

Representando a Espanha pela primeira vez desde as quartas de final de 2024, Alcaraz precisou de 73 minutos para despachar o adversário. O multicampeão rapidamente conseguiu uma quebra de saque e abriu 3/0. Fery ainda salvou dois break-points, mas não conteve os avanços do rival.

No segundo set, o espanhol manteve o domínio do duelo e não deu chances ao britânico. Ele conseguiu duas quebras e perdeu apenas um game. Alcaraz terminou com 72% de aproveitamento no saque e 56% de devolução.

A decisão do torneio acontece neste domingo (29), a partir das 11h (horário de Brasília). O adversário da Espanha será a Itália, marcando uma reedição do último ano, quando os italianos venceram por 2 a 0.

Na final, cada país conta com cinco jogadores. Serão três jogos, sendo os dos primeiros de simples e, se necessário, o desempate por duplas. Além de Alcaraz (3º), os espanhóis têm Rafael Jódar (10º), Daniel Mérida (22º), Pedro Martínez (120º) e Marcel Granollers (8º das duplas).

Já os italianos não contam com Jannik Sinner, segundo colocado do ranking, que se recupera de cirurgia no joelho e só retorna na próxima temporada. Os representantes da delegação são : Flavio Coboli (7º), Luciano Darderi (21º), Lorenzo Musetti (27º), Andrea Vavassori (10º das duplas) e Matteo Berrettini (43º).

Veja também