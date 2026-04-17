Alcaraz também anuncia ausência em Madri e João fonseca será cabeça de chave no Masters 1000

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Campeão nas edições de 2022 e 2023, Carlos Alcaraz não estará no Masters 1000 de Madrid pelo segundo ano consecutivo. Ausente na temporada passada por lesão na perna, desta vez ele perde um de seus torneios preferidos no circuito por causa de contusão no pulso direito. Pouco antes, Novak Djokovic também confirmou sua ausência e quem celebra é o brasileiro João Fonseca, que entrará no torneio como um dos 32 cabeças de chave



Depois de disputar os Masters 1000 de Indian Wells, Miami e Monte Carlo precisando começar na fase de 128, agora o brasileiro ganha pela primeira vez um bye e já estreia na segunda rodada fugindo de um tenista top, confronto que só poderia ocorrer na terceira rodada, abrindo caminho para uma grande campanha.



O sorteio da chave em Madri ocorre na segunda-feira e o brasileiro pode aparecer até como o 30º cabeça de chave, pois o norte-americano Taylor Fritz é outra baixa. Atualmente, o brasileiro está subindo para a 33ª colocação do ranking da ATP.





Ser desfalque em Madri é um duro golpe para Alcaraz, pois ele poderia recuperar a liderança do ranking com grande campanha na competição caseira. Agora, Jannik Sinner é quem pode disparar no ranking caso confirme seu favoritismo e some os 1000 pontos em disputa.



"Há notícias que custam um imensidão ter de dar. Madri é casa, um dos lugares mais especiais do calendário para mim, e por isso me dói tanto não poder jogar aqui pelo segundo ano consecutivo", lamentou Alcaraz em suas redes sociais. "Me dói especialmente não poder estar diante do meu público, num torneio que é tão especial. Obrigado pelo carinho de sempre e oxalá nos vejamos em breve."



Sem poder disputar o torneio que é o principal preparativo para Roland Garros, agora Alcaraz corre contra o tempo para estar no segundo Grand Slam do ano, no qual defenderá o título caso esteja recuperado da lesão no pulso que já o tirou do Masters 500 de Barcelona.

Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial.… pic.twitter.com/Qr6bznFJod — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 17, 2026

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