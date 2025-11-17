Alcaraz termina o ano como número 1 do ranking da ATP; João Fonseca é 24º

A- A+

Apesar de ter perdido a final do Masters no domingo para seu grande rival Jannik Sinner, o tenista espanhol Carlos Alcaraz termina a temporada de 2025 como número um do mundo no ranking da ATP, enquanto o argentino Francisco Cerúndolo é o latino-americano mais bem colocado.

Esta é a segunda vez na carreira que o espanhol de 22 anos termina a temporada no topo do ranking, depois de 2022.

Embora tenha derrotado Alcaraz na final do Masters, Sinner permanece 550 pontos atrás do espanhol. Ele foi prejudicado pela suspensão de três meses que teve de cumprir no início do ano devido a dois testes antidoping positivos.

A diferença entre a dupla que domina o circuito masculino é enorme em comparação com outros jogadores.

A distância entre Sinner e o terceiro colocado, o alemão Alexander Zverev, é maior do que aquela entre Zverev e o número 1000 do mundo.

Apesar de ter 38 anos, o astro Sérvio Novak Djokovic permanece entre os melhores e termina o ano em quarto lugar no ranking.

Entre os tenistas latino-americanos, Cerúndolo está logo abaixo do Top 20 (21º lugar), seguido de perto pelo brasileiro João Fonseca (24º lugar), que, aos 19 anos, é cotado para integrar a elite do tênis mundial a partir do próximo ano.

-- Ranking da ATP de 17 de novembro de 2025:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 12.050 pontos

2. Jannik Sinner (ITA) 11.500

3. Alexander Zverev (ALE) 5.160

4. Novak Djokovic (SRB) 4,830

5. Félix Auger-Aliassime (CAN) 4.245 (+3)

6. Taylor Fritz (EUA) 4,135

7. Alex De Minaur (AUS) 4.135

8. Lorenzo Musetti (ITA) 4.040 (+1)

9. Ben Shelton (EUA) 3.970 (-4)

10. Jack Draper (GBR) 2.990

11. Alexander Bublik (CAZ) 2.870

12. Casper Ruud (NOR) 3.835

13. Daniil Medvedev (RUS) 2.760

14. Alejandro Davidovich (ESP) 2.635

15. Holger Rune (DIN) 2.590

16. Andrey Rublev (RUS) 2.520

17. Jiri Lehecka (CZE) 2.325

18. Karen Khachanov (RUS) 2.320

19. Jakub Mensik (CZE) 2.180

20. Tommy Paul (EUA) 2.100

