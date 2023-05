A- A+

Carlos Alcaraz ultrapassa Djokovic e volta a ser número 1 do mundo no tênis

Espanhol havia superado sérvio pela primeira vez no ano passado, após vencer o US Open, que não contou com a participação do rival, não imunizado contra Covid-19

Carlos Alcaraz garantiu o retorno ao primeiro lugar do mundo no tênis neste sábado, quando entrou em quadra para enfrentar o compatriota espanhol Albert Ramos-Vinolas na segunda rodada do Aberto da Itália. O jovem de 20 anos ultrapassou Novak Djokovic no ranking da ATP e, agora, está garantido como cabeça-de-chave no Aberto da França no final deste mês. Alcaraz venceu Vinolas por dois sets a zero no jogo deste sábado

'A expectativa é muito alta': em entrevista exclusiva, Carlos Alcaraz fala de Djokovic, Rio Open e pressão

Djokovic chegou a Roma com cinco pontos de vantagem sobre o Alcaraz, mas, como atual campeão, o sérvio vai perder pontos ao longo do torneio. Alcaraz não está defendendo nenhum ponto, e soma dez ao iniciar sua estreia na capital italiana, o suficiente para colocá-lo na liderança do ranking.

O espanhol se tornou o mais jovem número um do mundo graças ao seu triunfo no US Open em setembro do ano passado, com Djokovic impedido de entrar nos Estados Unidos por não ter sido imunizado contra a Covid-19.

Alcaraz começará sua 23ª semana como número um do mundo em 22 de maio e tem a chance de deixar Roma com uma vantagem considerável. O segundo cabeça-de-chave chegou à capital italiana em boa sequência após títulos consecutivos no saibro em Barcelona e Madri.

