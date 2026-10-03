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Tênis Alcaraz vence Arnaldi e avança às quartas de final do ATP 500 de Tóquio Com uma desvantagem de 6 a 2 no tie-break do primeiro set, Alcaraz conseguiu reverter a situação com agressividade e um pouco de sorte

O espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, se classificou neste sábado (3) para as quartas de final do torneio ATP 500 de Tóquio ao derrotar o italiano Matteo Arnaldi por 7-6 (8/6) e 6-1, depois de salvar quatro set points na primeira parcial.

Com uma desvantagem de 6 a 2 no tie-break do primeiro set, Alcaraz conseguiu reverter a situação com agressividade e um pouco de sorte, e acabou vencendo a parcial inicial em 1 hora e 13 minutos.

"Foi uma situação difícil? Sim, mas não tinha acabado, e tentei me manter na partida, ver se conseguia salvar todos aqueles set points. Jogar pontos muito bons a partir do 6-6 no tie-break para fechar o set também me ajudou", comentou Alcaraz após a partida.

O jogo mudou completamente de rumo então, e o espanhol emplacou uma sequência de pontos e games, vencendo meia hora depois com um winner.

"Estou muito feliz com esta vitória em dois sets. Poupei energia para a próxima partida. Isso é muito importante", acrescentou o espanhol.

Alcaraz enfrentará, por uma vaga nas semifinais, o canadense Denis Shapovalov, número 46 do mundo e que venceu, com dificuldades, o chileno Alejandro Tabilo (número 31) na primeira partida do dia (7-5, 3-6 e 6-4).

O tenista espanhol disputa em Tóquio seu terceiro torneio desde o retorno após uma lesão no punho direito.

O número 3 do mundo voltou ao circuito no US Open, onde foi eliminado nas quartas de final.

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