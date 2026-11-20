Alcaraz vence Cobolli e fecha fase de grupos do ATP Finals com campanha 100%
Alcaraz vai enfrentar o americano Ben Shelton (nº 4) nas semifinais, no sábado
O número 3 do mundo, Carlos Alcaraz, venceu o italiano Flavio Cobolli (nº 6) por 6-4 e 6-1 sem precisar se esforçar ao máximo, em sua última partida da fase de grupos do ATP Finals nesta sexta-feira (20), dissipando as dúvidas sobre sua condição física.
Alcaraz vai enfrentar o americano Ben Shelton (nº 4) nas semifinais, no sábado.
O fenômeno espanhol de 23 anos conquistou sua terceira vitória consecutiva sem perder um único set desde que chegou a Turim, a décima segunda vitória seguida, se contar também as semanas em Viena e Paris, onde ele conquistou os títulos dos dois torneios.
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Ele não pareceu ser afetado pela lesão na parte posterior da coxa, sofrida durante a partida contra o russo Daniil Medvedev (nº 5) na quarta-feira, apesar de ter entrado na quadra com uma bandagem.
Tampouco foi preciso se esforçar muito contra Cobolli, que estava longe de sua melhor forma e encerrou o torneio com três derrotas em três partidas.
"Eu não sabia como me sentiria em quadra. Tentei jogar de forma agressiva e bater na bola com a maior força possível. Agora, este tempo livre será muito importante para eu me recuperar para o jogo de amanhã", disse o espanhol.
Com um aproveitamento de 100%, Alcaraz garantiu a primeira colocação de seu grupo. Isso lhe permitirá enfrentar, nas semifinais, Shelton — segundo colocado do outro grupo —, que agora é treinado por Juan Carlos Ferrero, ex-técnico de 'Carlitos'.
A última vaga para as semifinais ficará com o vencedor da última partida da fase de grupos, na noite desta sexta-feira, que colocará frente a frente o americano Frances Tiafoe e Medvedev.
O vencedor enfrentará o número 1 do mundo, Alexander Zverev, que, assim como Alcaraz, venceu suas três partidas da fase de grupos.