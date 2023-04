Alcaraz vence duelo espanhol contra Bautista; Cerúndolo surpreende e elimina Ruud

A- A+

Não sem dificuldades, o espanhol Carlos Alcaraz (nº 2 do mundo) conseguiu vencer o compatriota Roberto Bautista Agut (25º) por 6-3 e 7-5, nesta quinta-feira (20), pela terceira rodada do torneio ATP 500, em Barcelona, num dia que terminou com a surpreendente vitória do argentino Francisco Cerúndolo (32º) sobre o norueguês Casper Ruud (3º), atual vice-campeão da Roland Garros, por 7-6 (7/5) e 6-3.

Alcaraz enfrentará nas quartas de final outro espanhol, Alejandro Davidovich, enquanto Cerúndolo terá pela frente o britânico Daniel Evans (26º), com um possível duelo entre os dois nas semifinais caso superem os próximos compromissos.

Alcaraz, atual campeão e primeiro cabeça-de-chave em Barcelona, demorou a impor o seu jogo e só conseguiu superar o adversário depois de ficar empatado em 3-3 no primeiro set, vencendo os três games seguintes.

Ele começou o segundo set quebrando o saque de Bautista e abriu 2 a 0, mas voltou à igualdade de 3-3 antes de se impor na reta final.

"A verdade é que estou muito feliz por conseguir passar de fase, esta partida foi muito complicada, todos conhecem a habilidade do Roberto, o quanto ele é duro, e o dia não foi nada fácil com o vento", disse Alcaraz após sua vitória.

"Partidas como estas são disputadas com muito suor, vestindo o macacão de trabalho, correndo, correndo, colocando uma bola melhor que a outra, e tentando se adaptar o melhor possível" às difíceis condições da quadra devido ao vento, explicou o jovem tenista.

"No fim, não só no tênis, mas na vida em geral, é preciso se adaptar ao que está aí e procurar soluções da melhor forma possível, com otimismo e boa atitude”, acrescentou.

Para chegar à final e defender o título, o prodígio espanhol de 19 anos, que inicia em Barcelona sua temporada na Europa no saibro, precisa primeiro superar Alejandro Davidovich (38º do mundo) nas quartas de final, que derrotou o finlandês Emil Ruusuvuori com parciais de 6-4 e 7-5.

Antes desta quinta-feira, Alcaraz havia vencido o seu primeiro jogo contra o português Nuno Borges (79º do mundo) por 6-3 e 6-1 em pouco mais de uma hora na terça-feira, pela segunda fase.

Pouco antes, o grego Stefanos Tsitsipas, 5º do mundo, venceu com tranquilidade o canadense Denis Shapovalov (28º do mundo) por 6-3 e 6-2 se classificando para as quartas de final.

Por uma vaga nas semifinais, Tsitsipas enfrentará o australiano e 19º do mundo Alex de Minaur, mais cedo avançou devido a um problema físico que forçou o abandono do búlgaro Grigor Dimitrov.

Em meio aos fortes ventos, o grego aproveitou um dia ruim de Shapovalov, que cometeu um grande número de erros não forçados (27, incluindo 12 duplas faltas), e venceu o jogo em uma hora e 17 minutos.

Duas vezes finalista do torneio de Barcelona, em 2018 e 2021, onde perdeu nas duas ocasiões para Rafael Nadal (que neste ano não pôde jogar devido a uma lesão), Tsitsipas teve um início de torneio perfeito até agora.

Em sua estreia, o segundo cabeça-de-chave Tsitsipas derrotou o argentino Pedro Chachin por 6-4 e 6-2 na quarta-feira.

