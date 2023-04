Alcaraz vence Evans e vai lutar pelo bi do ATP de Barcelona

A- A+

Carlos Alcaraz, número dois do mundo, derrotou o britânico Daniel Evans (26º) com autoridade neste sábado (22) por dois sets de 6-2 e vai defender o título do Torneio de Barcelona no domingo contra o grego Stefanos Tsitsipas (5º).

O saque e voleio do britânico não foi problema para Alcaraz, que venceu sem precisar forçar, em uma hora e 20 minutos, um alívio após dois duelos difíceis contra seus compatriotas Roberto Bautista e Alejandro Davidovich.

Já Tsitsipas teve mais dificuldades contra o italiano Lorenzo Musetti (20º), a quem venceu por 6-4, 5-7 e 6-3.

No ano passado, Alcaraz conquistou o título na capital catalã derrotando o compatriota Pablo Carreño por 6-3 e 6-2 na final.

Stefanos Tsitsipas disputou a final em 2018 e 2021, perdendo em ambas para Rafael Nadal, ausente desta edição devido a uma lesão.

