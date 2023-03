A- A+

Tênis Alcaraz vence Lajovic e vai enfrentar Tommy Paul nas oitavas do Masters 1000 de Miami O tenista espanhol precisa conquistar o torneio nos EUA para se manter no topo do ranking

Após superar um pequeno susto no segundo set, Carlos Alcaraz, número um do tênis masculino, derrotou o sérvio Dusan Lajovic nesse domingo (26) e vai enfrentar nas oitavas de final do Masters 1000 de Miami o americano Tommy Paul, um adversário complicado para os tenistas espanhóis.

Alcaraz, que precisa ser bicampeão em Miami para se manter na liderança do ranking da ATP, venceu Lajovic, número 76 do mundo, por 6-0, 7-6 (7/5) em uma hora e 32 minutos de jogo.

O espanhol de 19 anos ampliou para sete a sequência de vitórias, todas sem perder um set, desde o início do Masters 1000 de Indian Wells, no qual se sagrou campeão há uma semana.

Após este triunfo sobre Lajovic, Alcaraz também aumentou sua sequência de vitórias contra sérvios para 10, incluindo uma vitória em seu único confronto contra Novak Djokovic no ano passado em Madri.

O espanhol foi avassalador no primeiro set, como havia sido na estreia na sexta-feira contra o argentino Facundo Bagnis.

O prodígio de El Palmar (Múrcia) voltou a mostrar o seu repertório de poderosos forehands e deixadas para o deleite dos torcedores nas arquibancadas, que incluíam Jimmy Butler, o astro do Miami Heat da NBA.

Lajovic, de 32 anos, se viu nas cordas quando o espanhol quebrou novamente seu saque para fazer 2 a 1 no segundo set, mas lutou para garantir seus quatro serviços seguintes.

Liderando por 5 a 4 e sacando para vencer, Alcaraz sofreu uma inesperada quebra em um game cheio de erros não forçados.

Lajovic aproveitou e passou a liderar por 6–5 antes de Alcaraz mandar o set para o tiebreak e assumir uma vantagem confortável de 6–2.

O sérvio ainda fez um último exercício de sobrevivência, mas Alcaraz conseguiu garantir a vitória em seu quinto match point.

O adversário do Alcaraz nas oitavas de final será o americano Tommy Paul, que neste domingo eliminou outro tenista espanhol, Alejandro Davidovich.

Paul, décimo nono no ranking da ATP, se tornou uma grande ameaça para os espanhóis com uma sequência de 12 vitórias consecutivas contra tenistas desse país.

Entre essas vitórias está uma contra o próprio Alcaraz no Masters 1000 de Montreal de 2022 e outra contra Rafael Nadal no Masters 1000 de Paris do mesmo ano.

