Tênis Alcaraz vence Medvedev e garante última vaga nas semis do ATP Finals Espanhol agora tem o número um do mundo pela frente, o sérvio Novak Djokovic

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, venceu nesta sexta-feira (17) o russo Daniil Medvedev (3º), já classificado, e garantiu a última vaga nas semifinais do ATP Finals, disputado em Turim (Itália).

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 20 minutos.

O espanhol, que participa pela primeira vez do ATP Finals, vai enfrentar no sábado o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo e defensor do título.

A outra semifinal será entre o italiano Jannik Sinner (4º) e Medvedev.

"Estou muito feliz por chegar às semifinais na minha primeira participação. Foi um jogo muito difícil, contra um adversário que é sempre complicado", explicou Alcaraz após a vitória.

No primeiro set, o espanhol de 20 anos quebrou o serviço de Medvedev para fazer 4-3 e manteve a vantagem até fechar a parcial em 39 minutos.

No segundo, Alcaraz conseguiu mais uma quebra, dessa vez no nono game, aproveitando erro em um voleio e uma dupla falta do russo, e sacou na sequência para sacramentar a vitória.

No outro jogo da terceira rodada do Grupo Vermelho, também nesta sexta-feira, o alemão Alexander Zverev (7º) se despediu do ATP Finals derrotando o russo Andrey Rublev (5º), também eliminado do torneio.

Zverev fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 41 minutos.

A vitória rendeu ao alemão 200 pontos no ranking da ATP e um prêmio de US$ 390 mil (R$ 1,9 milhão na cotação atual).

