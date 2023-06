A- A+

Futebol Alcaraz vence Musetti e avança às quartas de Roland Garros Com esta vitória, o espanhol iguala sua campanha do ano passado, quando caiu nas quartas para o alemão Alexander Zverev

O espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, avançou às quartas de final do torneio de Roland Garros ao derrotar neste domingo o italiano Lorenzo Muzetti (18º). Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-2 e 6-2, em duas horas e oito minutos na quadra Philippe Chatrier.

Com esta vitória, o espanhol iguala sua campanha do ano passado, quando caiu nas quartas para o alemão Alexander Zverev. Contra Musetti, Alcaraz mostrou consistência para vencer sem grandes sustos, apesar de ter começado a partida cometendo muitos erros.

O italiano, que chegou às oitavas de final mostrando um grande tênis, conseguiu uma quebra logo no início do duelo, que teve equilíbrio no primeiro set. Mas depois Alcaraz aumentou o ritmo e tomou o controle do jogo para sair com uma vitória tranquila.

"Mostrei um grande nível, grande qualidade de golpes e foi um jogo muito completo", comentou depois da partida o espanhol, que agora aguarda o vencedor do duelo entre o grego Stefanos Tsitsipas (5º) e o austríaco Sebastian Ofner (118º) para conhecer seu próximo adversário.

