Alcaraz vence na estreia em Madri e vai enfrentar Dimitrov; Ruud é eliminado

A- A+

O espanhol Carlos Alcaraz reagiu e venceu o finlandês Emil Ruusuvuori de virada com parciais de 2-6, 6-4 e 6-2 em sua estreia no Masters 1000 de Madri, nesta sexta-feira (28).

Alcaraz, atual campeão do torneio, precisou duas horas e quatro para superar Ruusuvuori, que venceu o único jogo que os dois haviam disputado antes no torneio de Miami em 2021.

"Foi complicado, houve momentos em que eu não sabia o que fazer", disse Alcaraz em entrevista coletiva após o jogo.

O espanhol lembrou como a chave foi o sexto game do segundo set, em que defendeu cinco break-points, e o game seguinte, em que quebrou o saque do oponente.

"Naquele momento muita coisa passa pela sua cabeça, mas eu só pensei o tempo todo em correr atrás delas, salvá-las", disse.

Carlos Alcaraz vai enfrentar na próxima rodada o búlgaro Grigor Dimitrov, que na quinta-feira derrotou o francês Grégoire Barrere por 7-6 (8/6) e 7-6 (7/2) em quase duas horas, num jogo bastante equilibrado.

Nenhum dos dois tenistas cedeu seu saque, o que levou a dois tie-breaks que foram vencidos pelo búlgaro, número 32 do mundo.

O russo Andrey Rublev também estreou com vitória, ao derrotar o suíço Stanislas Wawrinka por 7-5, 6-4, enquanto o norueguês Casper Ruud foi eliminado.

Rublev, quinto cabeça-de-chave, manteve seu bom começo no saibro em Madri depois de vencer em Monte Carlo e chegar à final do torneio de Banja Luka, que perdeu para o sérvio Dusan Lajovic.

Contra Wawrinka, o russo precisou de apenas 1 hora e 17 minutos para avançar à terceira fase do torneio de Madri, onde enfrentará o japonês Yoshihito Nishioka, que nesta sexta eliminou o eslovaco Alex Molcan por 5-7, 6-4 e 6-4.

Rublev correspondeu às expectativas, enquanto o norueguês Casper Ruud, número três do mundo, perdeu para o italiano Matteo Arnaldi por 6-3 e 6-4.

Ruud não conseguiu vencer Arnaldi, vindo da rodada eliminatória, que venceu em 1 hora e 33 minutos na 'Caja Mágica' de Madri.

O italiano quebrou o serviço do adversário duas vezes no primeiro set para abrir 5 a 3 e fechar o set com seu saque.

Arnaldi voltou a quebrar o serviço de Ruud no primeiro game do segundo set e confirmou o seu saque abrindo uma vantagem que foi suficiente para vencer a partida.

Desde a vitória no torneio de Estoril, o norueguês não conseguiu recuperar seu melhor tênis.

O italiano enfrentará na terceira fase o espanhol Jaume Munar, que se classificou após o abandono de Tallon Griekspoor.

O italiano Lorenzo Musetti, 15º cabeça-de-chave, também perdeu em sua estreia no Masters 1000 de Madri, para o alemão Yannick Hanfmann por 6-4 e 7-6 (7/3).

Veja também

Futebol Novorizontino x Sport: veja onde assistir e escalações dos times