Tênis Alcaraz vence Rublev e vai à final do ATP 500 de Doha Na decisão, espanhol vai encarar o francês Arthur Fils, neste sábado (21)

O número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, se classificou para a final do torneio ATP 500 de Doha, no Catar, ao derrotar o russo Andrey Rublev (nº 14), atual campeão, por 7-6 (7/3) e 6-4 nesta sexta-feira (20).

Na decisão, neste sábado (21), o espanhol vai enfrentar o francês Arthur Fils, que venceu o tcheco Jakub Mensik no fim da tarde desta sexta-feira.

Após a derrota da russa Karen Khachanov de virada num jogo mais acirrado nas quartas de final, desta vez Alcaraz venceu em dois sets, numa partida que durou pouco mais de duas horas.

O espanhol de 22 anos chegou à sua décima primeira vitória consecutiva após vencer o Aberto da Austrália no início de fevereiro, o que o tornou o homem mais jovem a conquistar os quatro títulos de Grand Slam.

Alcaraz teve o saque quebrado duas vezes no primeiro set, que foi para o tie-break, e viu sua vantagem de 3-0 no segundo set cair para 3-3. Ele então desperdiçou três match points em seu saque quando o placar estava 5-3.

Mas o espanhol manteve a calma e, depois de perder mais dois match points no último game, fechou a partida no sexto set para alcançar sua primeira final nas quadras duras do Catar.

“Estou muito orgulhoso da maneira como estou encarando cada partida”, disse Alcaraz, sete vezes campeão de Grand Slam. "É algo que estou tentando aprimorar, e está dando resultado. Estou orgulhoso de mim por estar melhorando e amadurecendo".

Desde que Rublev atraiu o troféu em Madri, em maio de 2024, nenhum outro jogador além de Alcaraz ou Sinner conquistou o título da ATP em um torneio do qual ambos participaram.

