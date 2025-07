Alcaraz vence Rublev e vai às quartas de final em Wimbledon

A- A+

TÊNIS

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, se classificou para as quartas de final do torneio de Wimbledon neste domingo (6), ao derrotar o russo Andrey Rublev (N.14).

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-7 (5/7), 6-3, 6-4 e 6-4, em duas horas e 43 minutos na quadra central.

Atual bicampeão de Wimbledon, o espanhol de 22 anos terminou a primeira semana do torneio vencendo seus quatro jogos, mas em apenas um deles não perdeu sets.

"Acho que joguei de forma inteligente e tática hoje. Estou muito orgulhoso", disse Alcaraz após a vitória sobre Rublev.

"Um único ponto pode mudar todo o jogo. Você tem que estar focado o tempo todo, ser mentalmente forte e manter os pés no chão. Eu sabia que ia jogar melhor" depois de perder o primeiro set, observou o espanhol.

As dificuldades que Alcaraz viveu até agora contrastam com a autoridade mostrada pelo italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e seu principal rival pelo título.

Sinner, que vai enfrentar o búlgaro Grigod Dimitrov (N.19) pelas oitavas de final na segunda-feira, venceu todos os jogos até aqui por 3 sets a 0, tendo perdido apenas 17 games.

Nas quartas de final, Alcaraz terá pela frente o britânico Cameron Norrie (N.61), semifinalista de Wimbledon em 2022, que neste domingo eliminou o chileno Nicolás Jarry (N.143), algoz do brasileiro João Fonseca na terceira rodada.

