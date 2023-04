A- A+

TÊNIS Alcaraz vence Tsitsipas e é bicampeão do ATP de Barcelona Número dois do mundo venceu o grego por 2 set a 0

O espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, venceu o grego Stefanos Tsitsipas (5º) com autoridade por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, neste domingo, e conquistou o bicampeonato do ATP 500 de Barcelona.

O jovem Alcaraz, de 19 anos, primeiro cabeça-de-chave no torneio, só enfrentou algumas dificuldades no início, mas logo encontrou uma forma de agredir o grego com seu jogo, principalmente com uma boa coleção de 'drop shots', um de seus lances preferidos.

"Hoje estive fluido e relaxado, senti os golpes, fui 'eu'. Foi um momento em que tive que fazer isso para vencer a final. Consegui e estou muito feliz", disse Alcaraz assim que terminou a partida em entrevista ao ex-jogador Alex Corretja.

A final 'durou' até 3-3 no primeiro set. A partir daí, a superioridade de Alcaraz se impôs diante de um Tsitsipas que repetidamente tentou encontrar uma forma de deter o furacão em conversas com o pai e o treinador. Mas sem sucesso.



No segundo set, o espanhol conseguiu uma quebra para abrir 4-2 e depois emendou golpes perfeitos para o deleite de uma multidão que se converteu à 'Alcarazmania'.

Agora Alcaraz também defenderá seu título no Masters 1000 de Madri, que começa esta semana, pouco mais de um mês depois de Roland Garros, no qual é o grande favorito, também devido aos problemas físicos de Novak Djokovic e Rafael Nadal. Os dois não vão disputar o torneio da capital espanhola.

Foi a terceira derrota de Tsitsipas em uma final de Barcelona, depois de perder para Nadal em 2018 e 2021.

