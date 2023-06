A- A+

Tênis Alcaraz vence Tsitsipas e vai enfrentar Djokovic nas semifinais de Roland Garros Confronto entre o 1º e o 3º do mundo acontece nesta sexta-feira (09)

O número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, venceu o grego Stefanos Tsitsipas (5º) por 3 sets a 0 com parciais de 6-2, 6-1 e 7-6 (7/5), nesta terça-feira (6), e vai enfrentar o sérvio Novak Djokovic na sexta-feira (09) na tão aguardada semifinal de Roland Garros.

Vencedor do último US Open, Alcaraz chega a 11 vitórias consecutivas em partidas de Grand Slam, superando seu melhor desempenho em Roland Garros, no ano passado, quando perdeu nas quartas de final para o alemão Alexander Zverev.

Em apenas duas horas e 12 minutos, o fenômeno espanhol de 20 anos eliminou o vice-campeão de 2021, completamente dominado até recuperar parcialmente seu nível no terceiro set.

Alcaraz já havia abalado o moral do adversário, com vitórias nos quatro jogos anteriores disputados entre os dois, mas o massacre na quadra Philippe Chatrier pode deixar uma cicatriz ainda mais profunda no grego.

As previsões do duelo desta terça-feira mostravam que a fraqueza de Tsitsipas podia ser o backhand de uma mão, mas a superioridade de Alcaraz era tal que nem precisou de focar seu ataque aí. Tsitsipas foi sendo superado em todos os lados da quadra.

O leque de jogadas do prodígio espanhol parece inesgotável: paralelas dignas de Rafael Nadal, voleios certeiros quando a situação exigia e as habituais 'deixadinhas', diante das quais Tsitsipas nem ameaçava alcançá-las.

O grego estava entregue e cometeu vários erros. Em um Roland Garros rico em batalhas épicas de cinco sets, o público não podia acreditar. 'Stefanos, Stefanos!', gritou em coro tentando levantar o grego, implorando por um pouco mais de espetáculo.

E foi o que aconteceu. O espanhol vacilou no final da partida, perdendo três match points, e Tsitsipas finalmente teve suas duas primeiras chances de quebra. Aproveitou a segunda e prorrogou a partida por mais um tempo.

No 'tie-break', o sexto 'match point' foi a vencida pelo número 1, que agora terá pela frente a lenda Djokovic.

