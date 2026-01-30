Alcaraz vence Zverev na terceira partida mais longa da história do Australian Open e avança à final
Partida durou 5 horas e 27 minutos e o tenista espanhol venceu por 3 sets a 2
O espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do ranking mundial, se classificou para sua primeira final do Australian Open ao vencer nesta sexta-feira (30) o alemão Alexander Zverev, terceiro no ranking ATP. A semifinal foi uma batalha de 5 horas e 27 minutos e se tornou a terceira partida mais longa da história da competição.
Alcaraz superou o alemão por 3 sets a 2, com parciais de 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7) e 7-5.
A partida mais longa do Australian Open pertence a Novak Djokovic e Rafael Nadal, de uma final épica vencida em 5 horas e 53 minutos em 2012. Em segundo lugar está a segunda rodada do Aberto da Austrália de 2023 entre Andy Murray e Thanasi Kokkinakis, que o britânico venceu (4-6, 6-7 [4], 7-6 [5], 6-3, 7-5) em 5 horas e 45 minutos.
O espanhol de 22 anos, que chegou a vomitar devido ao grande esforço, perdeu o quinto set por 5-3, mas conseguiu um fato impressionante e, no domingo, vai buscar o título em Melbourne contra o vencedor da segunda semifinal, que será disputada entre o italiano Jannik Sinner (N.2) e o sérvio Novak Djokovic (N.4).
Sinner é o defensor do título, enquanto Djokovic ambiciona o 11º título no Aberto da Austrália e o 25º 'Major' da carreira, o que constituiria um recorde absoluto.
Alcaraz é o jogador mais jovem da história a chegar à final nos quatro torneios do Grand Slam. O Aberto da Austrália é justamente o único que falta no seu currículo.
A regularidade do tenista espanhol segue impressionando, com sua quarta final consecutiva de Grand Slam, a oitava da carreira.
— Hoje, ganhei porque acreditei nas minhas possibilidades, você precisa acreditar sempre. Fisicamente, posso dizer que foi um dos jogos mais exigentes que já disputai. Já tinha estado numa situação assim antes, por isso sabia que tinha que colocar todo o coração na partida, lutar até a última bola. Estou muito orgulhoso de como lutei e de como virei o jogo — declarou Alcaraz.
— Estou feliz pela minha primeira final em Melbourne, é algo que busquei muito. São duas semanas fantásticas para mim, mas hoje quero ficar com o apoio do público, seu incentivo me levou para frente em cada ponto. Estou muito agradecido — completou.