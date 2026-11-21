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tênis Alcaraz vira sobre Shelton em jogo disputado e avança à decisão do ATP Finals No torneio disputado na Itália, Alcaraz obteve 100% de aproveitamento na fase de grupos e precisou de um atendimento médico durante sua partida contra Medvedev, na quarta-feira, com um problema na perna esquerda

O espanhol Carlos Alcaraz garantiu uma vaga na decisão do ATP Finals, neste sábado, em Turim, ao vencer de virada, após 2h01, uma intensa disputa com o norte-americano Ben Shelton por 2 a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7/1). Vice-campeão do Finals em 2025, Alcaraz ampliou sua sequência de vitórias para 13 partidas e manteve sua invencibilidade em quadras cobertas neste ano.

"Fiquei um pouco frustrado no início, já que não comecei a partida como gostaria", afirmou o número 3 do mundo em sua entrevista ainda em quadra. "Contra alguém como o Ben, que tem um saque potente e um jogo agressivo do fundo de quadra, você acaba sendo levado ao limite o tempo todo", completou ele, que se disse aninado para a decisão de domingo, na qual enfrenta o vencedor da semifinal entre Alexander Zverev e Daniil Medvedev.

No torneio disputado na Itália, Alcaraz obteve 100% de aproveitamento na fase de grupos e precisou de um atendimento médico durante sua partida contra Medvedev, na quarta-feira, com um problema na perna esquerda. O espanhol retornou à quadra na sexta-feira contra Flavio Cobolli e se movimentou sem restrições Contra Shelton, ele atuou com uma proteção na perna esquerda e também não demonstrou sinais de desconforto.

Em sua primeira semifinal no evento, Shelton começou com tudo na Arena Inalpi, quebrando o saque de Alcaraz logo no início da partida e abriu rapidamente 4 a 1. Agressivo e sólido no fundo de quadra, fechou o primeiro set sem problemas.

No segundo set, Alcaraz quebrou o saque de Shelton pela primeira vez na partida no oitavo game. O tenista de 23 anos venceu o game seguinte e forçou o terceiro set. A partida permaneceu equilibrada no set decisivo, e o tie-break decidiu o confronto. Alcaraz, como de costume, aumentou sua intensidade e conquistou a vitória.

Quarto do mundo, Shelton conquistou quatro títulos em 2026 e encerra sua melhor temporada da carreira com 47 vitórias e 21 derrotas. Já Alcaraz ficou afastado por mais de quatro meses druante a temporada devido a uma lesão no pulso sofrida no ATP 500 de Barcelona, em abril.

Ele retornou ao circuito no US Open em agosto e perdeu justamente para Shelton no tie-break do quinto set nas quartas de final. Desde então, Alcaraz conquistou títulos em Tóquio, Viena e Paris, derrotando Shelton na campanha na capital francesa.

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