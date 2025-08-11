A- A+

Tênis Alcaraz volta à ação com vitória suada em Cincinnati O número dois do mundo precisou de três sets para eliminar o bósnio Damir Dzumhur

Após quase um mês longe das quadras, o tenista espanhol Carlos Alcaraz precisou de três sets nesse domingo (10) para vencer em sua estreia no Masters 1000 de Cincinnati contra o bósnio Damir Dzumhur em uma jornada que teve as eliminações de jogadores da elite do tênis como Daniil Medvedev e Alex De Miñaur.

Número dois do mundo, Alcaraz superou este duelo da segunda rodada contra Dzumhur (56º), com parciais de 6-1, 2-6 e 6-3, em uma hora e 41 minutos de jogo.

O espanhol, principal favorito ao título ao lado do italiano Jannik Sinner, vai enfrentar na próxima fase o sérvio Hamad Medjedovic, número 72 da ATP, que derrotou o holandês Tallon Griekspoor em dois sets nesse domingo.

A partida contra Dzumhur foi a primeira de Alcaraz desde sua derrota para Sinner na final de Wimbledon, em 13 de julho.

O astro espanhol, que desistiu do Masters 1000 canadense para recuperar suas energias, dominou o bósnio durante todo o primeiro set, sem permitir um único break point.

Com o primeiro set já conquistado, o nível de Alcaraz começou a decair sob o sol forte que castigava a quadra central, com temperaturas acima dos 30°C.

O ex-número um do mundo cometeu 15 erros não forçados e permitiu que a confiança de Dzumhur aumentasse, quebrando seu saque duas vezes.

Com o placar marcando um set para cada lado, o espanhol dissipou qualquer sinal de surpresa ao quebrar o saque do bósnio no quarto game e abrir 3 a 1.

Um pouco mais tranquilo, Alcaraz mostrou ao público as melhores jogadas da tarde, mas ainda precisou neutralizar uma quebra final de Dzumhur para finalmente garantir a vitória.

O espanhol almeja se sagrar campeão pela primeira vez em Cincinnati, onde foi finalista em 2023, antes de enfrentar o último torneio do Grand Slam da temporada, o US Open (de 24 de agosto a 7 de setembro).

"Senti como se estivesse em uma montanha-russa", explicou Alcaraz sobre a quadra. "Sensações muito boas, depois muito ruins... Só posso dizer que estou muito feliz por chegar até o fim e conquistar a vitória".

"Amanhã vou tentar recuperar a confiança. Hoje foi um pouco complicado", reconheceu. "Nesta quadra, a bola é muito rápida e quica muito. É preciso estar bem posicionado em cada golpe. Cometi vários erros e foi difícil voltar ao jogo", reconheceu.

De Miñaur e Medvedev eliminados

Mais cedo, o australiano Alex de Miñaur, oitavo do ranking mundial, foi eliminado em sua partida de estreia na segunda rodada pelo americano Reilly Opelka por 7-6 (8/6), 6-4.

Sexto cabeça de chave, De Miñaur desperdiçou inúmeras oportunidades (sete break points, todos perdidos) e teve seu saque quebrado no segundo set no único break point do americano.

O australiano de 26 anos chegou à quadra dura de Cincinnati, Ohio, como campeão do ATP 500 de Washington e quarto-finalista do Masters 1000 de Toronto, onde perdeu para o americano Ben Shelton, que mais tarde seria campeão.

Opelka, de 27 anos, 73º colocado no ranking da ATP, vai enfrentar Francisco Comesaña (71º) na terceira rodada.

O argentino de 24 anos avançou para a próxima fase neste domingo devido à desistência do italiano Luciano Darderi (nº 29), que vencia por 6-4 e 3-1.

Comesaña participa do torneio nos Estados Unidos pela primeira vez, dias após ser derrotado por De Miñaur na segunda rodada do Aberto de Toronto.

A maior decepção do dia foi o russo Daniil Medvedev, campeão do torneio de 2019, que sofreu com o calor intenso antes de ser derrotado pelo australiano Adam Walton por 6-7 (0/7), 6-4 e 6-1.

Walton, 85º colocado no ranking, nunca havia derrotado um membro do top 50 da ATP.

Medvedev, ex-número um do mundo e atualmente em décimo quinto lugar no ranking, está passando por uma profunda queda de desempenho, tendo vencido apenas três partidas em três torneios no atual circuito norte-americano de quadra dura.

