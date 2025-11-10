Alcaraz volta a ser número 1 do ranking da ATP
Resultados do ATP Finals, que começou no domingo, definirão quem terminará o ano no topo da lista
O tenista espanhol Carlos Alcaraz ultrapassou o italiano Jannik Sinner e retomou a liderança do ranking mundial, enquanto aguarda os resultados do ATP Finals, que começou no domingo e definirá quem terminará o ano no topo da lista.
Alcaraz estreou no torneio que reúne os oito melhores jogadores da temporada em Turim com uma vitória convincente sobre o australiano Alex de Miñaur por 7-6 (7/5) e 6-2, ficando a apenas duas vitórias de seu objetivo.
Nem o espanhol nem o italiano jogaram na semana passada, mas nesta mesma época do ano passado, Sinner conquistou o máximo de 1.500 pontos no ATP Finals graças às suas cinco vitórias em cinco partidas.
Portanto, Sinner perdeu esses pontos no ranking desta semana, enquanto Alcaraz tem muito menos pontos a defensor ao ter sido eliminado logo na primeira fase do ATP Finals de 2024.
Após conquistar seu 101º título no circuito no sábado, Sérvio Novak Djokovic subiu do Top 3, atrás do alemão Alexander Zverev.
O brasileiro João Fonseca, que no final de outubro entrou no Top 30 após conquistar o ATP 500 da Basileia, se manteve em 24º.
--- Ranking da ATP de 10 de novembro de 2025:
1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.050 pontos (+1)
2. Jannik Sinner (ITA) 10.000 (-1)
3. Alexander Zverev (ALE) 4.960
4. Novak Djokovic (SRB) 4.830 (+1)
5. Ben Shelton (EUA) 3.970 (+1)
6.Taylor Fritz (EUA) 4.935 (-2)
7. Alex De Minaur (AUS) 3,935
8. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.845
9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.840
10. Jack Draper (GBR) 2.990 (+1)
11. Alexander Bublik (CAZ) 2.870 (+2)
12. Casper Ruud (NOR) 3.835 (-2)
13. Daniil Medvedev (RUS) 2.760 (-1)
14. Alejandro Davidovich (ESP) 2.635
15. Holger Rune (DIN) 2.590
16. Andrey Rublev (RUS) 2.520
17. Jiri Lehecka (CZE) 2.325
18. Karen Khachanov (RUS) 2.320
19. Jakub Mensik (CZE) 2.180
20. Tommy Paul (EUA) 2.100