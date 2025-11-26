A- A+

Base Aldeia Cup 2025: Torneio reúne a base de vários clubes em cinco categorias Competição volta ao CT do Retrô, em Camaragibe, com 25 equipes entre 1º e 7 de dezembro

A Aldeia International Cup 2025 vai reunir 25 clubes em uma semana de disputas nas categorias Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16 e Sub-17. O torneio acontece entre 1º e 7 de dezembro, no CT do Retrô, em Aldeia, Camaragibe, com chancela da CBF e da Federação Pernambucana de Futebol. As partidas serão transmitidas ao vivo no YouTube da TV Retrô e da TV FPF.

Estrutura das categorias e distribuição dos grupos

Sub-13 tem 10 equipes divididas em dois grupos

A categoria Sub-13 terá 10 times distribuídos em dois grupos.

No Grupo A, estão: Retrô, Bahia, Geração Futuro, Tubarões e Palmeiras.

O Grupo B será formado por Sport, Vitória, GM2, Atlético Piauiense e RS Futebol.

Sub-14 será disputado em turno único

O Sub-14 contará com seis equipes jogando todas entre si: Retrô, Sport, Paysandu, Ipojuca, RS Futebol e Tubarões.

Categorias com divisões em dois grupos

Sub-15 reúne 10 equipes e forma dois grupos

O Sub-15 também será dividido em dois grupos.

No Grupo A: Retrô, Porto Vitória, Paysandu, Guarany e RS Futebol.

No Grupo B: Santa Cruz, Geração Futuro, Tubarões, Litoral Norte e Petrolina.

Sub-16 terá confrontos entre grandes clubes nacionais

A categoria Sub-16 repete o formato com dois grupos.

O Grupo A terá: Retrô, Vasco, Santos, Vitória e Paysandu.

O Grupo B reunirá: Palmeiras, Sport, Bahia, Atlético Piauiense e Red Bull Bragantino.

Sub-17 fecha a competição com oito equipes

O Sub-17 será formado por oito clubes divididos em dois grupos.

No Grupo A: Retrô, Timon, Porto de Caruaru e Centro Limoeirense.

No Grupo B: Santa Cruz, Petrolina, CRB e Tubarões.

Retrospecto da edição anterior

A edição de 2024 da Aldeia International Cup teve campeões distintos nas principais categorias:

Sub-13: Retrô venceu o Bahia por 1 a 0.

Sub-14: Fortaleza superou o Vitória por 2 a 0.

Sub-15: Palmeiras bateu o Vitória por 1 a 0 e conquistou o bicampeonato.

Sub-16: Cruzeiro foi campeão ao vencer o Red Bull Bragantino nos pênaltis, após empate por 1 a 1.

Sub-17: Ibrachina foi campeão ao vencer o Náutico por 2 a 1.

Serviço

Evento: Aldeia International Cup 2025

Data: 1º a 7 de dezembro

Local: CT do Retrô - Aldeia, Camaragibe (PE)

Categorias: Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16 e Sub-17

Transmissão: YouTube da TV Retrô e da TV FPF

Com informações da assessoria

Veja também