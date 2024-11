A- A+

DISPENSA Alef Manga é dispensado pelo Coritiba um mês após cumprir suspensão por esquema de apostas Mesmo com a opção de estender o vínculo do jogador por mais uma temporada, a diretoria paranaense optou pela liberação do artilheiro

Com a sua trajetória no Coritiba marcada pelo envolvimento no esquema de apostas esportivas, o atacante Alef Manga encabeçou a lista de dispensas que o clube paranaense divulgou nesta quarta-feira. Após cumprir o gancho de 360 dias, o centroavante voltou a defender o clube paranaense em outubro deste ano, na vitória sobre o Amazonas por 3 a 1. Em seu retorno, ele balançou a rede e se emocionou.

Mesmo com a opção de estender o vínculo do jogador por mais uma temporada, a diretoria paranaense optou pela liberação do artilheiro.

Além do centroavante, o atacante Róbson, o meia Figueiredo e o zagueiro Maurício Antônio não tiveram seus contratos renovados. O meio-campista Yago também deixa de fazer parte do grupo nos dois jogos que restam para o fim da Série B. Por meio de nota em seu site oficial, o Coritiba divulgou a lista de dispensas.

Quem também se despediu do clube paranaense foi o técnico Jorginho, que lamentou o fato de não ter conseguido levar o Coritiba de volta à Série A do Campeonato Brasileiro.

"Peço ao torcedor mil desculpas porque a gente entregou tudo que a gente tinha, ninguém ficou de sacanagem, todo mundo trabalhando, correndo atrás. Infelizmente, não foi o suficiente", comentou o treinador em sua terceira passagem pelo clube.

Com 50 pontos, o Coritiba chega à penúltima rodada em 10º lugar e sem chance de buscar um lugar entre os quatro primeiros colocados. Neste fim de semana, a equipe paranaense volta a campo no domingo e visita a Chapecoense. O último compromisso está marcado para o dia 24 deste mês, quando recebe o Botafogo-SP, no Couto Pereira.

Veja também

Reforço Tricolor Santa Cruz anuncia chegada do centroavante Pedro Henrique, ex-Juazeirense