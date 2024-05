Aleix Espargaró estabelece recorde da pista e larga na pole na etapa da Catalunha da MotoGP

A- A+

Com recorde no circuito de Jerez, o espanhol Aleix Espargaró conquistou a pole position da etapa da Catalunha da MotoGP neste sábado (25). Ao seu lado, larga o atual campeão, Francesco Bagnaia, que ficou 0s031 atrás do tempo de Espargaró. Quem fecha a primeira fila é Raul Fernandez.

A formação do grid começou com um Q1 extremamente rápido, que deixou Alex Marquez e Marc Marquez fora do Q2. No início da parte decisiva do classificatório, Bagnaia conseguiu uma boa primeira volta e marcando 1min38s221.

Nos minutos finais da sessão, Jorge Martin e Franco Morbidelli sofreram quedas na curva dois com apenas alguns segundos de diferença. Bandeiras amarelas foram acionadas e forçaram Espargaró a fazer sua tentativa de maneira tardia e chegar à pole position na sua última volta rápida.

Leia também • Charles Leclerc é o mais rápido no último treino livre do GP de Mônaco de Fórmula 1

Brad Binder lidera a segunda fila, e Pedro Acosta, que comemora 20 anos neste sábado, largará na quinta posição. Fabio Di Giannantonio é o sexto colocado. Líder do campeonato disparado com 38 pontos de vantagem para Bagnaia (129 a 91), o espanhol Jorge Martin larga apenas na sétima posição.

Terceiro no Mundial com 89 pontos, o esapanhol Marc Márquez largará apenas na 14ª posição. É a segunda etapa consecutiva que o piloto da Gresini Ducati não consegue avançar à parte decisiva do treino.

Confira o grid de largada da Etapa da Catalunha:

1º Aleix Espargaro (Aprilia), 1min38s190

2º Francesco Bagnaia (Ducati), a 0s031

3º Raul Fernandez, a 0s071

4º Brad Binder (KTM), a 0s144

5º Pedro Acosta (Tech3), a 0s179

6º Fabio Di Giannantonio (VR46), a 0s210

7º Jorge Martin (Pramac), a 0s211

8º Alex Rins (Yamaha), a 0s502

9º Jack Miller (KTM), a 0s573

10º Franco Morbidelli (Pramac), a 0s588

11º Enea Bastianini (Ducati), a 0s670

12º Maverick Viñales (Aprilia), a 0s782

13º Alex Marquez (Gresini), a 0s340

14º Marc Marquez (Gresini Ducati), a 0s346

15º Miguel Oliveira (Trackhouse), a 0s361

16º Marco Bezzecchi (VR46), a 0s472

17º Fabio Quartararo (Yamaha), a 0s515

18º Johann Zarco (LCR), a 0s788

19º Augusto Fernandez (Tech3), a 0s930

20º Takaaki Nakagami (LCR Honda), a 0s966

21º Joan Mir (Repsol Honda), a 1s334

22º Luca Marini (Repsol Honda), a 1s431

23º Stefan Bradl (Repsol Honda), a 2s086

Veja também

f1 Charles Leclerc é o mais rápido no último treino livre do GP de Mônaco de Fórmula 1