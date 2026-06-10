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COPA DO MUNDO

Além da Copa: confira os principais eventos esportivos durante o Mundial

Fórmula 1, basquete, tênis e outras modalidades estarão a todo vapor entre 11 de junho e 19 de julho

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Italiano Kimi Antonelli vendeu o Grande Prêmio de Mônaco Italiano Kimi Antonelli vendeu o Grande Prêmio de Mônaco  - Foto: Gabriel Bouys/AFP

Entre 11 de junho e 19 de julho, todas as atenções estarão voltadas para a Copa do Mundo, que será realizada em três países: Estados Unidos, México e Canadá. Não é bem assim. Outros eventos esportivos vão acontecer no período, como o Grand Slam de Wimbledon e etapas da Fórmula. Confira o guia do que vem por aí "off Copa" preparado pelo GLOBO.

Tênis
Muitos torneios ATP (circuito masculino) e WTA (circuito feminino) serão realizados durante a Copa. Mas o principal do esporte será o Grand Slam de Wimbledon, em Londres, na Inglaterra, a partir de 29 de junho nas tradicionais quadras de grama do All England Club.

João Fonseca comemora ponto contra Casper Ruud, nas oitavas de final de Roland Garros João Fonseca comemora ponto contra Casper Ruud, nas oitavas de final de Roland Garros - Foto: Dimitar Dilikoff / AFP

Fórmula 1
A Itália está fora de uma Copa do Mundo pela terceira vez seguida (2018, 2022 e 2026), mas a torcida tem motivo para festejar graças a Kimi Antonelli. O jovem piloto de 19 anos, da Mercedes, é o líder disparado da temporada 2026 e pode garantir mais quatro vitórias (além uma prova sprint) durante o período da Copa.

Bortoleto em ação no GP de MônacoBortoleto em ação no GP de Mônaco Gabriel Bouys / AFP

 

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Vôlei
As seleções, no masculino e no feminino, estão pelo mundo disputando a Liga das Nações de Vôlei (VNL). O Brasil tenta se garantir na fase final, na China. Entre as mulheres, a disputa pelo título será em Macau, entre 22 e 26 de julho. No masculino, em Ningbo, de 29 de julho a 2 de agosto.

A seleção brasileira venceu a Itália em Brasília por 3 sets a 2 A seleção brasileira venceu a Itália em Brasília por 3 sets a 2 - Foto: DIvulgação/VNL 

Basquete
A final da NBA entre San Antonio Spurs e New York Knicks está emocionante. Mas a bola laranja não se restringe ao território americano. A seleção masculina tem mais duas partidas pelas Eliminatórias à Copa do Mundo de 2027, no Catar.

Wembanyama e Spurs têm desafio de virar finais da NBA após Knicks abrir 2 a 0 na série Wembanyama e Spurs têm desafio de virar finais da NBA após Knicks abrir 2 a 0 na série  - Foto: Ronald Cortes/AFP 

Surfe
O Circuito Mundial (masculino e feminino) é outro esporte que não para durante a Copa do Mundo. São duas etapas no período, em El Salvador, que tem previsão de término no próximo dia 15, e em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, a partir de 19 de junho.

Italo Ferreira é campeão da etapa da WSL na Nova Zelândia Italo Ferreira é campeão da etapa da WSL na Nova Zelândia - Foto: Ed Sloane/World Surf League

Futebol
No Brasil, a Série A está paralisada e só retorna no dia 22 de julho, após a Copa do Mundo. Porém, a Série B segue a todo vapor e com um campeonato muito disputado pelas quatro vagas à elite do futebol nacional em 2027.

O Vila Nova faz ótima campanha na Série B do Brasileiro O Vila Nova faz ótima campanha na Série B do Brasileiro — Foto: Roberto Corrêa/Vila Nova/Divulgação

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