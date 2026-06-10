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COPA DO MUNDO Além da Copa: confira os principais eventos esportivos durante o Mundial Fórmula 1, basquete, tênis e outras modalidades estarão a todo vapor entre 11 de junho e 19 de julho

Entre 11 de junho e 19 de julho, todas as atenções estarão voltadas para a Copa do Mundo, que será realizada em três países: Estados Unidos, México e Canadá. Não é bem assim. Outros eventos esportivos vão acontecer no período, como o Grand Slam de Wimbledon e etapas da Fórmula. Confira o guia do que vem por aí "off Copa" preparado pelo GLOBO.

Tênis

Muitos torneios ATP (circuito masculino) e WTA (circuito feminino) serão realizados durante a Copa. Mas o principal do esporte será o Grand Slam de Wimbledon, em Londres, na Inglaterra, a partir de 29 de junho nas tradicionais quadras de grama do All England Club.

João Fonseca comemora ponto contra Casper Ruud, nas oitavas de final de Roland Garros - Foto: Dimitar Dilikoff / AFP

Fórmula 1

A Itália está fora de uma Copa do Mundo pela terceira vez seguida (2018, 2022 e 2026), mas a torcida tem motivo para festejar graças a Kimi Antonelli. O jovem piloto de 19 anos, da Mercedes, é o líder disparado da temporada 2026 e pode garantir mais quatro vitórias (além uma prova sprint) durante o período da Copa.

Bortoleto em ação no GP de Mônaco Gabriel Bouys / AFP

Vôlei

As seleções, no masculino e no feminino, estão pelo mundo disputando a Liga das Nações de Vôlei (VNL). O Brasil tenta se garantir na fase final, na China. Entre as mulheres, a disputa pelo título será em Macau, entre 22 e 26 de julho. No masculino, em Ningbo, de 29 de julho a 2 de agosto.

A seleção brasileira venceu a Itália em Brasília por 3 sets a 2 - Foto: DIvulgação/VNL

Basquete

A final da NBA entre San Antonio Spurs e New York Knicks está emocionante. Mas a bola laranja não se restringe ao território americano. A seleção masculina tem mais duas partidas pelas Eliminatórias à Copa do Mundo de 2027, no Catar.

Wembanyama e Spurs têm desafio de virar finais da NBA após Knicks abrir 2 a 0 na série - Foto: Ronald Cortes/AFP

Surfe

O Circuito Mundial (masculino e feminino) é outro esporte que não para durante a Copa do Mundo. São duas etapas no período, em El Salvador, que tem previsão de término no próximo dia 15, e em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, a partir de 19 de junho.

Italo Ferreira é campeão da etapa da WSL na Nova Zelândia - Foto: Ed Sloane/World Surf League

Futebol

No Brasil, a Série A está paralisada e só retorna no dia 22 de julho, após a Copa do Mundo. Porém, a Série B segue a todo vapor e com um campeonato muito disputado pelas quatro vagas à elite do futebol nacional em 2027.

O Vila Nova faz ótima campanha na Série B do Brasileiro — Foto: Roberto Corrêa/Vila Nova/Divulgação

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