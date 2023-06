A- A+

FAMOSOS Além da filha com Bruna Biancardi, Neymar tem afilhada com apelido Mavie Craque do Paris Saint-German é padrinho da primogênita do ex-colega de Santos Paulo Henrique Ganso

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram nesta semana que a primeira filha do casal se chamará Mavie. O nome feminino de origem alemã tem origem incerta e pode ter surgido da expressão francesa "ma vie", que significa "minha vida". O atleta deixou escapar o nome da filha durante o chá revelação, que aconteceu no último sábado (24), na mansão do jogador, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio. A escolha por Mavie foi confirmada por Biancardi nas redes sociais.

No entanto, o craque do Paris Saint-German já tinha outra referência para a escolha do nome — a própria afilhada, primogênita do ex-companheiro de Santos Paulo Henrique Ganso.

Maria Victória Lopes Lima nasceu em 2011, exatamente um ano depois de o Santos se sagrar tricampeão da Libertadores. "Dia 22 de junho sempre vai ser uma data especial em minha vida", afirmou Ganso, na ocasião.

Ganso escolheu Neymar para ser padrinho da menina, fruto do relacionamento do jogador com Victória Lopes de Almeida, retribuindo a homenagem do camisa 10 da seleção brasileira, que havia escolhido o atleta para ser padrinho de Davi Lucca, nascido nove meses antes.

Com 11 anos recém-completados, Maria Victória se identifica como "Mavie" nas redes sociais e tem fã-clubes que a homenageiam com esse apelido. No Instagram, ela diz ser "A Gansinha do Papaizão e a fashionista da mamãe".

No perfil na web, ela afirma que é "futura estilista" e também anuncia a venda de bijouterias da marca "Shop Mavie".

Ganso hoje é casado com Giovanna Costi e tem outros dois filhos, Henrico e Stella.

Veja também

Libertadores Com Arrascaeta titular, Flamengo encara Aucas na Libertadores; veja escalações e onde assistir