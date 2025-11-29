Além de Palmeiras x Flamengo, Lima já recebeu outras quatro finais de Libertadores; relembre

A- A+

Palco da grande partida entre Flamengo x Palmeiras, neste sábado, às 18h (de Brasília), a cidade de Lima está acostumada a receber final de Libertadores. A capital do Peru já foi sede de outras quatro decisões continentais em toda a história: duas em formato de ida e volta, uma em campo neutro para um jogo de desempate e uma no modelo atual de jogo único.

Libertadores 1971: Estudiantes x Nacional (desempate)

Na edição da Libertadores de 1971, Estudiantes, da Argentina, e Nacional, do Uruguai, foram os finalistas e venceram por 1 a 0 seus respectivos jogos em casa. Como na época não havia disputa por pênaltis, foi escolhido um local neutro para ser realizado o confronto de desempate. A sede do terceiro jogo foi o Estádio Nacional do Peru, em Lima, popularmente conhecido como Colosso de José Díaz.

Em 9 de junho de 1971, o Nacional venceu por 2 a 0 e se sagrou campeão pela primeira vez em sua história. Os gols foram marcados por Víctor Espárrago e Luis Artime.

Libertadores 1972: Universitario x Independiente (jogo de ida da final)

Um ano depois, o Universitario, do Peru, chegou à sua primeira e única final de Libertadores. A equipe mandou o jogo de ida no Estádio Nacional do Peru e empatou em 0 a 0 com o Independiente, da Argentina.

O empate sem gols em Lima deixou tudo em aberto para o jogo de volta em Avellaneda, onde o Independiente venceu por 2 a 1 e conquistou seu terceiro título continental.

Libertadores 1997: Sporting Cristal x Cruzeiro (jogo de ida da final)

Vinte e cinco anos depois, Lima voltou a receber uma final de Libertadores. Em 1997, o Sporting Cristal enfrentou o Cruzeiro na decisão e o jogo de ida também foi disputado no Estádio Nacional do Peru. O resultado, assim como em 1972, foi um empate sem gols, o que manteve o time cruzeirense vivo para a partida de volta.

No jogo de volta, na outra semana, em Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu por 1 a 0 com um gol de Elivélton e se sagrou campeão da Libertadores.

Libertadores 2019: River Plate x Flamengo (final única)

A final mais recente em Lima foi realizada em outro estádio: no Monumental, mesmo palco da decisão deste sábado. No dia 23 de novembro de 2019, foi disputada a primeira final única da Copa Libertadores — Inicialmente, a decisão seria em Santiago, no Chile, mas devido à instabilidade social, a Conmebol escolheu a capital peruana como sede alternativa.

A partida colocou frente a frente River Plate e Flamengo e as lembranças são boas para os rubro-negros. O time argentino abriu a placar no primeiro tempo e vencia por 1 a 0 até os 43 minutos da segunda etapa. No entanto, Gabigol marcou duas vezes nos minutos finais e virou a partida para a equipe brasileira.

